Informe da Redação

Quanto a futuras candidaturas a governador, vice, deputado federal e/ou senador, Paranhos foi muito cauteloso. Porém, disse que vai conhecer e visitar os “20 polos” regionais do Paraná e “manter diálogos”. Com bom e inegável capital político, Paranhos lembrou que no xadrez político, assim como a capital precisa do interior, o interior também precisa da capital – isso nas campanhas majoritárias (governador e senador).

Paranhos pediu para que não sejam feitas comparações pessoais entre ele e Renato. “Eu tenho meu jeito; o Renato tem o dele”. Para ele, “não é bom comparar”. Apesar o pedido do “quase ex-prefeito”, comparações serão e são inevitáveis. Basta lembrar que durante a campanha eleitoral deste ano não faltaram comparações, por exemplo, da sua administração com a do ex-prefeito Edgar Bueno.

Paranhos prevê muitas dificuldades para os novos prefeitos a partir de janeiro com cortes de recursos do governo federal. Segundo ele, só para saúde e educação, o atual Governo Lula já cortou R$ 15 bilhões: “isso terá muito reflexos”.

O prefeito Leonaldo Paranhos, em entrevista à CBN Cascavel, ontem (4), já deu sinais de preparação do seu discurso de despedida da Prefeitura de Cascavel. Ele disse que deixa o Executivo com as contas equilibradas e com dinheiro em caixa. Também disse que estará à disposição do futuro prefeito, Renato Silva…

A Assembleia Legislativa do Paraná realizará uma nova eleição para os dirigentes da Casa no biênio 2025-2026. O pleito está marcado para a próxima segunda-feira (11), após a apresentação de um Projeto de Resolução, nesta segunda-feira (04), que pede a anulação da eleição realizada em agosto. Alteração na data da eleição A proposta da Mesa […]

Brasil & mercado bélico Principal sócio comercial dos sheiks na América do Sul, o Brasil emerge como novo parceiro de segurança e mercado para as exportações de armas da crescente indústria de defesa dos Emirados Árabes Unidos. Isso passa pelo EDGE Group, composto por 35 entidades e players nas indústrias de tecnologia e defesa. O […]

Já em relação a disputa para uma cadeira na Câmara Federal, Paranhos foi ainda mais cuidadoso, afinal, fez aliança e assumiu compromissos “fortes” para viabilizar a candidatura de Renato Silva pelo PL. O futuro político de Paranhos, embora com seu novo “case de sucesso” na sucessão municipal, vai prescindir de muito tato e cuidado para pavimentar novos caminhos e não fechar portas e janelas.

Parceiro da Escola

O deputado Professor Lemos (PT) protocolou no Tribunal de Contas do Paraná uma representação com pedido de medida cautelar solicitando a suspensão do Programa Parceiro da Escola, de iniciativa do Governo do Paraná. Segundo o parlamentar, o programa envolve um orçamento de R$ 220 milhões, remanejado sem dotação específica, o que desrespeita a Lei Orçamentária.

Gleisi no TCU?

A próxima vaga no Tribunal de Contas da União será aberta apenas em fevereiro de 2026. No entanto, nos bastidores o assunto já é comentado. Segundo informado, uma das apostas para ocupar a vaga é a deputada federal, Gleisi Hoffmann (PT), atual presidente do PT. A indicação tem ligação com a eleição para a Mesa Diretiva da Câmara dos Deputados. Segundo informado, o PT decidiu apoiar o candidato do atual presidente Arthur Lira, em troca do apoio de Lira para a vaga no TCU.

Exonerado

O chefe de gabinete do deputado federal Filipe Barros (PL), Bruno Cardoso Araújo, foi exonerado do cargo na Câmara Federal depois que veio à tona a notícia de que ele usou dinheiro público para pagar uma viagem de Uber até uma casa de striptease em Londrina. O parlamentar estava em missão oficial em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, quando soube do ocorrido e determinou a exoneração do assessor. O ex-chefe de gabinete recebia um salário bruto de pouco mais de R$ 22 mil.

Eleições EUA

Será realizada nesta terça-feira, 5 de novembro, as eleições para presidente dos Estados Unidos da América. Além do próximo presidente, os eleitores americanos ainda irão escolher 435 membros da Câmara dos Deputados e 35 dos 100 senadores. Para que o próximo presidente seja eleito, são necessários 270 votos do Colégio Eleitoral, que é um grupo formado pelo conjunto de 538 delegados que são nomeados para representar cada um dos 50 estados norte-americanos, além do Distrito de Colúmbia.