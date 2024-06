IA: Governo traça diretrizes para uso no serviço público

O governador Ratinho Junior formalizou, ontem (20), no Connect Week, um dos maiores eventos de tecnologia do País, as Diretrizes para Adoção da Inteligência Artificial na Administração Pública Estadual . O documento delineia as iniciativas e ações já empreendidas pelo governo para aproveitar todo o potencial da IA na melhoria dos serviços públicos, na eficiência da gestão e no desenvolvimento socioeconômico do Paraná, e também aponta caminhos para o futuro.

O plano também prevê a expansão estratégica da adoção de IA, o aprofundamento das parcerias com o setor privado, universidades e a disseminação da cultura de inovação em todo o governo. O documento fará parte do anteprojeto que será enviado à Assembleia Legislativa sobre a implementação de soluções de Inteligência Artificial no Estado. O governador assinou também um memorando de entendimento entre o Governo do Estado e o Google Cloud Brasil, como pontapé inicial para a criação de soluções de IA no serviço público.

“O Paraná se consolida como o estado mais inovador do Brasil, fruto de um ambiente que usa a tecnologia para prestar serviços que atendem a população”, disse o governador. “Hoje firmamos uma parceria com o Google para utilizar ferramentas de IA levando em consideração as nossas especificidades em diferentes áreas, para que possamos agilizar a entrega de serviços de qualidade aos paranaenses”.

De acordo com o secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, o olhar para a IA no serviço público irá seguir todas as premissas da LGDP (Lei Geral de Proteção de Dados). “A inteligência artificial já é uma realidade, e com muita cautela, solidez e cuidando dos dados dos cidadãos, vamos poder utilizar uma série de ferramentas que vai aperfeiçoar muito a administração pública”, afirmou. Segundo o ele, as ferramentas irão potencializar a atuação dos servidores estaduais.

O presidente do Google Cloud na América Latina, Eduardo Lopes, disse que o Paraná poderá utilizar as ferramentas da Inteligência Artificial Generativa para melhorar os serviços prestados. “Fomos desafiados pelo governador Ratinho Junior e já começamos a pensar em como poderíamos ajudar a impactar positivamente os paranaenses. A Inteligência Artificial Generativa utiliza algoritmos sofisticados para criar conteúdo original e personalizado, melhorar a eficiência operacional e proporcionar serviços mais eficazes aos cidadãos”, explicou.

A parceria com a Google Cloud também será levada às universidades estaduais com o objetivo de capacitar jovens estudantes nas ferramentas de Inteligência Artificial. Entre as possibilidades do uso da IA Generativa no Paraná, está a automatização de processos. Os principais projetos serão detalhados nos próximos meses, a partir da análise da Assembleia Legislativa.

DIRETRIZES

O plano lançado pelo Governo do Estado inclui questões como ética, transparência e regulação e propõe diretrizes para o uso responsável da IA, em conformidade com princípios éticos e a legislação vigente, como a LGPD. Ele também prevê uma série de medidas para capacitação do corpo técnico, modernização da infraestrutura, estabelecimento de parcerias estratégicas e promoção do ecossistema de inovação no Estado.

O texto explora o conceito de ambiente regulatório experimental (sandbox regulatório), que permitirá testar e aprimorar a aplicação da lA em um ambiente controlado antes de uma implementação mais ampla. A proposta é utilizar as ferramentas de inteligência artificial como um meio de impulsionar a inovação, a transparência e a efetividade das políticas públicas, com foco no bem-estar do cidadão.

A Secretaria estadual da Administração, por meio da Escola de Gestão do Paraná, disponibiliza um curso gratuito na modalidade online para servidores e comunidade em geral expandirem conceitos de engenharia de prompt, data literacy e ferramentas de IA. O curso, disponível desde fevereiro de 2024, já certificou mais de 500 pessoas.

Edital de R$ 10 mi, em julho

Em julho, a Celepar lançará um edital para contratação de R$ 10 milhões em serviços de processamento de dados por inteligência artificial. A novidade permitirá que órgãos do Governo do Estado processem grandes volumes de dados de forma ainda mais eficiente.

As ferramentas digitais a serem adquiridas funcionam a partir do conceito de machine learning, ou seja, os sistemas aprendem e melhoram seu desempenho com base nos próprios dados com os quais são alimentados.

A maior agilidade no processamento permitirá que os gestores públicos possam obter análises aprofundadas sobre as informações referentes ao seu setor de atuação e, assim, tomar decisões embasadas em dados concretos e estudos objetivos.