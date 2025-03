Grupo cultural denuncia vereador por abordagem “hostil ” na festa da Feira

As apresentações culturais, tradicionais na Feira do Teatro de Cascavel, foram o estopim de uma confusão entre um grupo cultural e o vereador Serginho Ribeiro (PSD). O grupo JinRou, de cultura medieval, acusou o parlamentar cascavelense de impedir uma apresentação artística durante o evento público, alegando que os participantes não possuíam “alinhamento político” com o prefeito de Cascavel, Renato Silva.

Segundo o coordenador do grupo, Henrique Pompeo (foto), que também foi candidato à vereador em 2024, pelo PSDB, o vereador Serginho Ribeiro proferiu “ameaças e agressões verbais contra o grupo”. A situação teria ocorrido no dia 23 de fevereiro, durante a edição comemorativa da Feira do Teatro, que incluía a apresentação do grupo na programação oficial organizada pela Secretaria Municipal de Cultura.

Além de postar vídeo nas redes sociais Pompeo neste início de semana, informou à reportagem do O Paraná que registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e protocolou representações junto ao Ministério Público e ao Ministério da Cultura. O grupo também acionou a Ouvidora da Câmara Municipal, buscando responsabilização do parlamentar pelas condutas.

Impasse

Segundo a denúncia de Pompeo, que foi divulgada no último domingo (9), nas redes sociais, o vereador tentou impedir a apresentação do grupo. Segundo Pompeo informou que o grupo JinRou realiza apresentações gratuitas para crianças e é financiado pelo Ministério da Cultura, não possui vínculo partidário e sempre contou com o respeito da gestão municipal. “Conhecendo o senhor Renato Silva, ele sempre nos tratou com respeito e educação, inclusive estava presente naquele evento”, pontuou.

Nas redes sociais, Pompeo relatou que, a situação escalou quando ao tentar dialogar, Ribeiro se exaltou e partiu para ofensas e ameaças contra os membros do grupo. “Vocês não têm alinhamento político com o prefeito Renato Silva para se apresentarem aqui em espaço público”, teria dito o vereador, segundo a denúncia. Para Pompeo, a abordagem do vereador foi não apenas injusta, mas violenta. “Nós estávamos ali a convite da Secretaria de Cultura, nossa apresentação constava na programação oficial. Tudo foi informado às autoridades competentes. Mas, mesmo assim, fomos confrontados de maneira hostil e completamente injustificada”, afirmou.