Governo federal nega espionagem e Paraguai suspende negociações

Foz do Iguaçu - O governo brasileiro negou qualquer envolvimento em uma suposta operação hacker da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) contra autoridades do Paraguai. O ataque foi denunciado por uma reportagem do portal UOL, que afirmou que a operação tinha como objetivo obter informações estratégicas para as negociações da tarifa de energia da Usina Itaipu.

Segundo a reportagem, a espionagem teria sido iniciada ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL), em junho de 2022, e supostamente continuada durante a gestão de Lula (PT), com a anuência da direção da Abin. Entretanto, o Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores afirmaram que a atual gestão não apenas não deu continuidade à operação, como também a interrompeu oficialmente em março de 2023.

Na terça-feira (1º), o governo do Paraguai convocou o embaixador paraguaio no Brasil, Juan Ángel Delgadillo, e suspendeu as negociações do famoso “Anexo C” do tratado de Itaipu, após a denuncia sobre a espionagem da Abin contra autoridades paraguaias vir à tona.

O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, e está sendo interpretado como sinal claro do descontentamento diplomático, pressionando o Brasil a dar explicações detalhadas sobre a denúncia.

A operação

De acordo com a denúncia, a ação teria sido planejada no final do governo de Jair Bolsonaro (PL) e executada já na atual gestão do presidente Lula (PT), conforme depoimentos prestados por servidores da própria Abin à Polícia Federal.

Em nota oficial, o governo Federal reiterou que “desmente categoricamente qualquer envolvimento em ação de inteligência contra o Paraguai“. O comunicado enfatiza que a operação foi autorizada pelo governo Bolsonaro em junho de 2022 e desativada pelo diretor interino da Abin em 27 de março de 2023, logo após a nova administração tomar conhecimento do caso.

O Ministério das Relações Exteriores também reforçou a versão do Planalto. “A citada operação foi autorizada pelo governo anterior e tornada sem efeito pelo diretor interino da Abin tão logo a atual gestão tomou conhecimento do fato”, diz a nota do Itamaraty. O texto ainda esclarece que o atual diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa, não tinha poderes sobre a agência no momento da suspensão da operação, pois seu nome ainda aguardava aprovação no Senado Federal. Ele só assumiu oficialmente o cargo em 29 de maio de 2023.