Governador autoriza projetos para início do Contorno Norte de Cascavel

Curitiba - A Prefeitura de Cascavel garantiu um novo avanço para a mobilidade e a logística de toda a região Oeste do Paraná: a autorização para o início dos projetos técnicos do Contorno Norte. A validação foi dada pelo próprio governador do Estado, Ratinho Junior, nesta terça-feira (29), durante reunião em Curitiba.

A agenda foi organizada pelo deputado estadual Gugu Bueno, 1º secretário da Assembleia Legislativa e contou ainda com o deputado estadual, Oziel Luiz, o Batatinha, o secretário de Turismo, Leonaldo Paranhos e o chefe da Casa Civil, Severino Folador.

Autorização e Articulação Política

Com forte articulação do prefeito Renato Silva, o encontro reforçou a necessidade da obra, que vai ligar a BR-277, BR-369 e BR-467, contornando a cidade e tirando o tráfego pesado de dentro do perímetro urbano.