Falta de energia no Paraná é tema de reunião na Assembleia Legislativa

“Os agricultores estão sofrendo com a falta de energia, e isso impacta diretamente a produção e a qualidade de vida de milhares de famílias do campo. É um total descaso da Copel e do Governo do Estado que não fiscaliza o serviço”, diz a deputada Luciana.

Antes da privatização, a Copel era reconhecida como uma das melhores distribuidoras de energia do Brasil, segundo rankings da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Hoje, os dados apontam uma queda drástica na qualidade do serviço.

Foram convidados para a reunião representantes da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná (FETAEP), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado do Paraná (FETRAF), do Ministério Público, da Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), da Defensoria Pública,da Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná (ACANSOP) e da Companhia Paranaense de Energia (COPEL).

Serviço:

Local – Sala das Comissões (3º andar do prédio administrativo)

Data – 18/03 terça-feira

Horário – 9 horas

Fonte: Alep