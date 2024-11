Everton Guimarães: A voz da juventude na Câmara de Cascavel

Cascavel – Finalizando a série de entrevistas exclusivas do jornal O Paraná com os vereadores eleitos pela primeira vez para o exercício do mandato em Cascavel, nesta edição apresentamos a conversa com Everton Guimarães (PMB). O objetivo da série é aproximar os eleitores das propostas e trajetórias dos novos representantes.

Everton conquistou 1.840 votos nas urnas no dia 6 de outubro. Essa foi a primeira vez que Guimarães disputou um cargo político. Durante a conversa, ele destacou os desafios da campanha e falou sobre as expectativas que tem com o primeiro mandato e o que o eleitorado poderá esperar dele como vereador de Cascavel. Confira entrevista na íntegra em vídeo no portal oparana.com.br

O Paraná – Quais eram as suas expectativas iniciais antes da eleição e como foi conquistar essa vaga e ser o único do PMB a ser eleito em Cascavel?

Everton Guimarães – Desde que coloquei meu nome à disposição, eu tinha essa expectativa. Eu digo sempre, sonhei duas vezes com 1.889 votos, então ficou próximo daquilo que eu tinha sonhado. Uma campanha muito difícil de vereador, por ter muitos candidatos, então eu acho que é uma das campanhas mais desafiantes que tem. Eu já tenho um histórico de participação na política como assessor de dois deputados, então já sabia como seria uma campanha, mas realmente quando você coloca o seu nome à disposição aí que você enfrenta tudo aquilo que uma campanha tem e os desafios dos 40 e poucos dias ali. Então, supriu as expectativas, uma campanha muito franciscana, barata. Eu ouso dizer que talvez dos que se elegeram, sou o vereador que menos gastou. Mas pela história que a gente tem dentro da igreja, são 21 anos de história, então a campanha se torna barata por isso. Porque são 21 anos você com o seu nome à disposição para tudo que as pessoas precisam, você tá à disposição pra ajudar a juventude, principalmente, que sempre foi o meu foco. Então, eu já conhecia um pouco como seria o desafio da campanha, mas mesmo assim ainda foi mais desafiador quando você coloca o seu nome mesmo e estando à frente pra ir pra luta.

O Paraná – Foi a primeira vez que você disputou um cargo eletivo?

Everton Guimarães – Primeira vez, nunca tinha colocado meu nome. Diversas vezes fui pressionado, tanto por amigos, por pessoas da igreja, por lideranças da igreja, também por políticos, por pessoas próximas a mim no mundo político para dar o nome, colocar o nome à disposição, mas nunca senti vontade, nunca tinha sentido vontade. E agora, dessa vez, me despertou mesmo o interesse por ver o cenário político do jeito que está. Falei, não dá mais para me omitir, com a liderança que eu tenho, eu preciso colocar meu nome à disposição e ver se é isso que as pessoas querem. […] Eu digo assim, ninguém pode ser candidato de si mesmo. Se a gente for candidato de si mesmo, não vai dar certo. Tem que haver as pessoas falando, vendo. Muitas pessoas que eu chegava falavam, até que enfim. Até que enfim você colocou teu nome à disposição. Então, eu quis sim. Desde janeiro eu falei, eu quero ser candidato, eu vou ser candidato. E, logo depois, vendo também as pessoas falando que eu precisaria colocar o nome de exposição.

O Paraná – Você tem uma liderança muito forte dentro do movimento católico. Você acredita que isso ajudou você a conquistar essa cadeira da Câmara Municipal?

Everton Guimarães – Com certeza. Eu fiz minha experiência em 2003 no Tabor. Depois comecei a pregar o evangelho. Hoje prego em todo o Brasil. No ano passado eu estava em Joinville, São Paulo, Mato Grosso, em vários lugares. Então, com certeza, a igreja foi… quase que ouso dizer que 80% dos meus votos vieram da igreja católica. Muito da juventude, mas também das famílias. Então foi preponderante para mim conseguir uma vaga lá na Câmara de Vereadores.

O Paraná – E na Câmara de Cascavel, quais são as suas principais pautas e bandeiras?

Everton Guimarães – Eu tenho valores que são inegociáveis. A vida, desde a sua concepção até o fim natural. A família, que hoje nós vemos que está sendo destruída aos poucos. Eu sou um jovem conservador, então assim, não esperem algo diferente. Sou um jovem conservador e que tem seus valores baseados no Evangelho. Então, jamais vou me corromper, jamais vou dar um passo pra qualquer outro lado sem ser isso, um jovem, conservador, católico, que tem seus valores.

O Paraná – Além de ser um dos vereadores mais jovens na Câmara, você também é um dos vereadores da renovação. Qual a importância dessa oxigenação para o Legislativo Municipal de Cascavel a partir de 2025?

Everton Guimarães – Eu gostei muito do que eu vi. Eu gostei muito do que eu vi dos vereadores que foram eleitos pela primeira vez, jovens, com uma cabeça diferente. Nós precisamos sempre da alternância de poderes e dessa oxigenação. Então, eu gostei muito. Jovens que querem fazer a diferença na política. Eu acho que nós temos uma boa Câmara de Vereadores e podemos esperar uma boa legislatura.