Eventos na Assembleia discutem papel da Itaipu no desenvolvimento sustentável do Paraná

Foz do Iguaçu e Paraná - Os impactos dos investimentos socioambientais da Itaipu Binacional no Paraná, como a revitalização de matas ciliares, a conservação da biodiversidade e a promoção de soluções sustentáveis de energia, serão debatidos na próxima terça-feira (25) na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O evento contará com a participação do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, e incluirá uma audiência pública às 9 horas no Plenarinho e uma fala no Grande Expediente, às 14h30, no Plenário. A iniciativa é da Liderança da Oposição.

Enio Verri destaca: “É com prazer que voltamos a essa Casa para mostrar como nosso trabalho impacta a vida dos paranaenses e dos brasileiros. Investir no meio ambiente e nas pessoas é investir diretamente no país, e é isso que Itaipu tem feito de forma eficiente e transparente.”

Para o deputado Arilson Chiorato (PT), Líder da Oposição, a atuação da Itaipu no Paraná vai além da geração de energia. “Essa audiência debate a importância da água como bem universal, direito de todos, e não mercadoria. A Itaipu utiliza a água para gerar energia de qualidade e presta um grande serviço público. É essencial valorizar seu trabalho ambiental, social e de infraestrutura no Paraná”, afirmou.

Evento

O evento não só discutirá os projetos em andamento, mas também destacará os impactos positivos dos investimentos da Itaipu em diversos setores estratégicos do estado. A usina é reconhecida internacionalmente como referência em sustentabilidade, com ações que integram preservação ambiental, desenvolvimento territorial e políticas públicas.

Enio Verri, no Grande Expediente, apresentará a visão institucional da empresa sobre a gestão dos recursos hídricos, o fortalecimento da infraestrutura e o modelo de desenvolvimento mais equilibrado e socialmente justo que a Itaipu busca promover.

Entre as ações da Itaipu estão programas como a proteção de nascentes, recuperação de matas ciliares, monitoramento da qualidade da água e educação ambiental, que contribuem para a segurança hídrica, eficiência da geração de energia e benefícios a ecossistemas e comunidades locais.

O requerimento da audiência pública foi assinado pelos deputados Ana Júlia Ribeiro (PT), Arilson Chiorato (PT), Doutor Antenor (PT), Goura (PDT), Luciana Rafagnin (PT), Professor Lemos (PT) e Renato Freitas (PT). O evento será transmitido pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa do Paraná.