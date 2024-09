Estudo do TCE aponta 41 obras atrasadas na Região Oeste, sendo duas em Cascavel

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) apresentou na manhã desta quarta-feira (25) em Curitiba, o resultado de um estudo com números atualizados sobre as obras paralisadas, abandonadas ou inacabadas em todos os municípios do Estado. O trabalho foi realizado por estudantes de Engenharia Civil de quatro universidades estaduais do “Projeto Ver a Cidade”, lançado neste ano pelo órgão em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PR).

O projeto tem como principal objetivo inserir os universitários no processo de auditoria de obras públicas municipais em todo o estado e faz parte de uma das diretrizes da atual gestão do TCE-PR, que é de priorizar o controle social sobre a administração pública, visando incluir a sociedade na atividade fiscalizatória. Os dados foram apresentados pelo presidente da Corte, conselheiro Fernando Guimarães.

Segundo o estudo, em todo o Paraná foram analisadas ao todo 1080 obras e 217 estão paralisadas, atrasadas ou inacabadas. Destas, 41 são na Região Oeste e duas em Cascavel. Os acadêmicos realizaram o levantamento de forma online e, em apenas dez delas é que foi feita a visita in loco, sendo que duas foram de Cascavel da Escola Municipal Professora Ilizetti Santa Bonato Pasini, que é a Escola da Transparência II, no Bairro Interlagos, e no Ginásio Poliesportivo CCI do Bairro Cascavel Velho.

Segundo Guimarrães, após a análise dos dados, os apontamentos realizados pelos acadêmicos serão remetidos aos gestores com as soluções que permitam a retomada das obras paralisadas. Além de promover uma aproximação entre o Tribunal de Contas e universidade o projeto possibilita que os acadêmicos podem ter o contato direto com as atividades práticas. Ao todo, o projeto contou com a participação de 60 acadêmicos, entre deles, da Unioeste.