Especialistas vão debater na Alep os sintomas e tratamentos do lipedema

Segundo dados do Instituto Lipedema Brasil, 10% das mulheres no mundo são afetadas pela doença, com mais de 10 milhões de brasileiras possivelmente desconhecendo sua condição. Para trazer mais informações e conscientização sobre ao lipedema seus sintomas e tratamentos, a Assembleia Legislativa do Paraná abre suas portas para uma audiência pública, na próxima terça-feira (20), às 9 horas, no Auditório Legislativo.

Com a presença de especialistas, o objetivo do encontro é debater a doença caracterizada pelo acúmulo desproporcional de gordura nas pernas ou nos braços, em comparação com o tronco. Essa condição afeta prioritariamente as mulheres (90% dos casos) e pode causar dor, desconforto e ter um impacto significativo na qualidade de vida. Entre os participantes estarão a nutróloga Débora Froehner, a cirurgiã vascular Andressa Patriani Pimpão e a médica vascular Denise Xavier.

A iniciativa é das deputadas Cantora Mara Lima (Rep), Maria Victoria (PP), Márcia Huçulak (PSD) e do deputado Tercilio Turini (MDB). Os parlamentares assinam a Lei nº 22.036/2024, sancionada em 2 de julho deste ano pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A norma institui o Junho Roxo, para conscientizar a população, em especial as mulheres, sobre o risco da doença, com destaque à necessidade e importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa enfermidade. Uma inciativa que coloca o Paraná à frente da discussão sobre o assunto.

“Demorei anos para ter o diagnóstico de lipedema. Na audiência pública vamos reunir especialistas em nutrição, cirurgia vascular e diversas áreas que estão envolvidas no diagnóstico, que é clínico, e nem sempre é simples. Nenhum exame vai dizer se você tem lipedema. Essa doença invisível afeta milhões de mulheres no mundo todo. Estima-se que pelo menos uma a cada dez mulheres tenham essa condição, mas a grande maioria acredita que o problema é apenas estético”, explicou a deputada Cantora Mara Lima.

Já a deputada Maria Victoria destacou que a Assembleia Legislativa do Paraná foi a primeira a tratar do tema no país. “A audiência pública é mais uma iniciativa para estabelecermos protocolos, disseminar a boa informação e conscientizar a população sobre os sintomas, riscos e tratamentos do lipedema, uma doença silenciosa que acomete milhares de paranaenses todos os anos”, ressaltou.

“Conhecer e saber prevenir ou controlar uma doença é a melhor forma de lidar com o problema. E a audiência pública é uma oportunidade de aprofundarmos o entendimento sobre o lipedema e assim propor ações que possam melhorar as ações dos órgãos públicos”, disse a deputada Márcia Huçulak.

Já o deputado e médico Tercilio Turini (MDB) citou que o lipidema muitas vezes é confundido com obesidade. “Mas não é. Então, além de conscientização, é importante existir ações para fazer toda uma divulgação sobre diagnóstico e prevenção”, completou.

Junho Roxo

Mundialmente o mês de Junho já é destinado ao tema e o Roxo é a cor que identifica a doença, uma vez que na maioria das vezes, dentre outros sintomas, causa manchas roxas nos membros inferiores. A instituição do mês no calendário oficial de eventos no Paraná também busca a disseminação de informações e dados sobre lipedema, a criação de políticas públicas voltadas para as pessoas acometidas pela doença, pesquisa e o estudo para o avanço do conhecimento sobre a doença, com desenvolvimento de protocolos unificados de diagnóstico e de tratamento, além da capacitação e a qualificação multidisciplinar dos profissionais, entre outras ações.

Serviço:

Audiência Pública – “Lipedema – entendendo a doença, seus sintomas e tratamentos”

Data: terça-feira (20), às 9 horas.

Local: Auditório Legislativo.

Endereço: Pç. Nossa Senhora de Salete, s/n, Centro Cívico, Curitiba/PR.

Fonte: Alep