Eleições: TSE lacra os programas das urnas para o 1º e 2ª turnos

O Tribunal Superior Eleitoral realizou ontem (10), a cerimônia de lacração dos programas usados nas urnas que serão utilizadas nas eleições de 2024. O evento marca o fim do ciclo de desenvolvimento dos sistemas que serão utilizados no 1º e no 2º turno das Eleições 2024, ou seja, nos dias 6 e 27 de outubro, respectivamente.

O evento atestou a segurança dos aparelhos. A cerimônia certifica a integridade e a autenticidade dos programas instalados nas urnas eletrônicas e nas demais ferramentas eleitorais.

Na ocasião, o arquivo com os resumos digitais dos sistemas foi assinado digitalmente pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, e por representantes das entidades fiscalizadoras presentes na cerimônia pública. As eleições de outubro contarão com mais de 570 mil urnas, que serão distribuídas aos 5.569 municípios brasileiros.

Agora, a próxima etapa consiste em distribuir aos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) cópias dos sistemas lacrados, para que possam ser inseridos nas urnas eletrônicas, juntamente com os dados de eleitoras, eleitores, candidatas e candidatos.

Inspeção

Desde 4 de outubro de 2023 até ontem (10), os códigos-fontes das urnas estiveram abertos para a inspeção por partidos e organizações fiscalizadoras. Segundo o TSE, cinco instituições foram ao Tribunal para participar do processo. O partido União Brasil, a Sociedade Brasileira de Computação, o Senado Federal, a CGU (Controladoria-Geral da União) e o MPF (Ministério Publico Federal).

Segundo Cármen Lúcia, o sistema se mostrou integro e sem possibilidade de ser burlado. “Se fecha aqui qualquer possibilidade de burlar a integridade do sistema. Essa integridade foi testada e a urna se mostra absolutamente segura. Confiável é o sistema. Íntegro é o processo eleitoral no Brasil”, disse a presidente do TSE.

Compilação

Os Técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE concluíram, ainda segunda-feira (9), a compilação dos sistemas eleitorais e dos programas de verificação desenvolvidos por entidades fiscalizadoras legitimadas a participar das etapas do processo de fiscalização das Eleições Municipais de 2024. O procedimento teve início no último dia 5 e foi realizado para garantir a perfeita integridade e o pleno funcionamento do sistema eletrônico de votação.

Foram compilados os seguintes sistemas: Ecossistema da Urna — software básico (kernel do Linux e bootloader) e aplicativos da urna eletrônica, biblioteca do Cepesc, bibliotecas de software livre, aplicativo Gedai-UE, aplicativos de apoio às auditorias e infraestrutura de segurança da plataforma desktop; Sistema Transportador Desktop e Transportador Web, Sistema de Informação de Arquivos de Urna, Sistema de Recebimento de Arquivos de Urna, Sistema de Gerenciamento da Totalização; Subsistema de Instalação e Segurança, JE-Connect e demais arquivos vinculados ao processo.

Geração de mídias e lacração de urnas em Cascavel

Nas urnas que serão utilizadas em Cascavel, Santa Tereza do Oeste e Lindoeste, municípios que são de responsabilidade da Zona Eleitoral de Cascavel, a assessoria de imprensa do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), informou que serão realizadas duas cerimônias.

A primeira, nos dias 24 e 25 de setembro, onde serão geradas as mídias das eleições com os dados dos candidatos, candidatas, eleitores e eleitoras.

Em um segundo momento, nos dias 26 a 29 de setembro esses dados serão inseridos nas urnas e posteriormente lacrados, ficando assim os equipamentos aptos para serem utilizados em cada um dos municípios.