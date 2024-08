“Dinastia Curi” voltará a comandar Alep após 26 anos com neto de Aníbal

O envolvimento da família Khury com a política paranaense é uma antiga história e longa história. Afinal, quem é dos anos 90 e não lembra do ex-deputado estadual Aníbal Khury, que presidiu a Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) por cinco vezes, inclusive, até quando o governador não o apoiava? A “dinastia” Khury-Curi, deu um tempo em agosto de 1999, quando o então presidente da Alep, Aníbal Khury faleceu, aos 75 anos.

Depois de Khury passaram quatro presidentes pela Alep: Nelson Justus, Hermas Brandão, Valdir Rossoni e Ademar Traiano. No entanto, o mando de Traiano, que comandou o legislativo desde 2015 terminará em dezembro de 2024 e, a partir de fevereiro de 2025, um Curi voltará a comandar a Casa Legislativa mais importante do Paraná. Atual expoente da família Khury na área política, o deputado estadual Alexandre Curi, neto de Anibal Khury, foi eleito ontem (12), como presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, para comandar o legislativo até 2027. Contudo, o mandato da nova Mesa Diretora inicia apenas em fevereiro de 2025.

A chapa Fortalecimento e União do Poder Legislativo foi eleita por unanimidade entre os deputados votantes, com 53 votos favoráveis. O único parlamentar que não votou foi Renato Freitas (PT).

O deputado Alexandre Curi (PSD) será o novo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. O cascavelense Gugu Bueno (PSD) foi escolhido como novo primeiro-secretário; já a deputada Maria Victoria (PP) permanece na Segunda Secretaria. A deputada Flávia Francischini (União), que assume como a primeira vice-presidente. Esta é a primeira vez na história que uma mulher assume o cargo. Completam o grupo o deputado Delegado Jacovós (PL), como segundo vice-presidente, e o deputado Moacyr Fadel (PSD), que se torna o terceiro vice-presidente. A terceira secretaria fica sob o comando do deputado Requião Filho (PT), seguido pelo deputado Alexandre Amaro (Republicanos), que permanece como quarto-secretário, e pelo deputado Goura (PDT), que será o quinto-secretário.

Em seu primeiro discurso como presidente eleito, o deputado Alexandre Curi afirmou que a Assembleia vai criar mais mecanismos para aumentar o trabalho, a transparência e a austeridade com os recursos públicos. “Nós vamos continuar avançando, sempre em busca do fortalecimento do Poder Legislativo. Vamos avançar na transparência, na sustentabilidade, na economia, levando a Assembleia Legislativa mais próxima da população através da Assembleia Itinerante”, destacou.

“Também vamos avançar em um tempo extremamente importante, que é a inovação. Queremos trazer a inteligência artificial para dentro da Assembleia para otimizar, desburocratizar e facilitar no protocolo de projetos de lei. Nosso desafio é dar continuidade a este trabalho”, completou.

Cascavelense na Mesa

Quem irá ocupar o cargo de primeiro-secretário, até então ocupado por Alexandre Curi, será o cascavelense Gugu Bueno. Segundo o parlamentar, essa será a primeira vez que um deputado de Cascavel ocupará esse cargo. Gugu ainda destaca que esse é o primeiro mandato efetivo dele como deputado estadual, já que no anterior ele era suplente e essa eleição à Mesa Diretora demonstra a força política que Cascavel vem conquistando no Paraná.

“É uma grande honra. Evidente que fico muito feliz com essa confiança dos deputados. A função é de muita responsabilidade, administrar a Alep, que é um Poder muito importante do Estado. Estou muito honrado e com vontade de trabalhar para que a Alep continue esse trabalho e isso se transforme em uma força política. Estamos ocupando um espaço político muito importante. Já temos uma posição forte e agora como primeiro-secretário, reforça muito mais”, disse Gugu Bueno à reportagem do O Paraná.

O parlamentar, que hoje é vice-líder do governo Ratinho Junior na Alep, disse que irá deixar a função no final do ano, para que em fevereiro, possa assumir a primeira secretaria. “Eu vou deixar a função de vice-líder, já que o regimento interno da Assembleia não permite ocupar as duas funções ao mesmo tempo.”

Traiano deixará presidência após 10 anos

O atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Ademar Traiano encerrará o quinto mandato consecutivo. Traiano está em seu nono mandato como deputado estadual. Ele chegou à presidência da Assembleia Legislativa do Paraná em 2015, durante o governo Beto Richa e desde então, disputou quatro reeleições. Ele cogitou que Traiano disputar outra reeleição, no entanto, a repercussão de um Acordo de Não Persecução Penal firmando com o Ministério Público do Paraná, levou Traiano a desistir da disputa pelo sexto mandato à presidência da Alep.