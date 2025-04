Deputado se reúne com representantes do circo para debater políticas públicas na Assembleia

Curitiba - Presente na cultura e no imaginário popular há séculos, o circo reúne diversas expressões artísticas. Apesar de sua relevância histórica, sofre com a falta de políticas públicas específicas e incentivo.

Na quarta-feira (23), o deputado estadual Goura (PDT) se reuniu com representantes da comunidade circense do Paraná, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), e se comprometeu a intermediar ações com os municípios, o estado e o governo federal para atender às principais demandas do setor.

“Durante a audiência pública com o Ministério da Cultura, em fevereiro, discutimos as demandas do circo. Agora, queremos ouvir os representantes e definir quais ações podemos tomar aqui na Alep para fortalecer essa arte”, afirmou Goura.

Realidade do circo no Paraná

Atualmente, o Paraná abriga 40 circos — 29 paranaenses e 11 vindos de outros estados. A quantidade de trabalhadores varia conforme a estrutura de cada um. “Antes da pandemia, eu tinha 40 pessoas. Hoje, são 12. Sempre contratamos gente do local”, relatou Carlos Roberto Araújo, do Circo Cassaly.

Desafios da itinerância

A conselheira estadual de cultura e representante do Fórum Setorial de Circos, Thayse Cancela Christo de Souza, explicou que o circo é uma atividade transversal, com artes cênicas, música, dança, gastronomia e até moda. No entanto, por ser itinerante, não se encaixa nas políticas culturais atuais, voltadas a estruturas fixas. “As famílias vivem sob a lona, que é cara e vulnerável ao clima. Durante a pandemia, enquanto artistas de teatro voltaram para casa, o pessoal do circo ficou onde estava. Precisamos de uma política voltada para o circo itinerante, como em São Paulo”, afirmou.

São Paulo foi a primeira capital brasileira a lançar, em 2016, um programa de financiamento às artes circenses. Em 2023, o estado investiu R$ 4 milhões divididos em quatro editais específicos. Já no Paraná, o valor destinado foi de apenas R$ 40 mil por projeto, e muitos circos ficaram de fora por não atenderem às exigências burocráticas. “A realidade do circo não se encaixa nas regras. Sobrevivemos da bilheteria e um temporal pode levar uma lona de R$ 400 mil embora”, destacou Carlos Roberto.