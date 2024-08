Defensoria Pública oferece serviço de reconhecimento voluntário gratuito

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) promove um mutirão de reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade em sete cidades paranaenses, nos dias 16 e 17 de agosto. Além do reconhecimento, será oferecido exame de DNA gratuito. O atendimento permitirá que a população paranaense tenha o registro do pai ou da mãe nos documentos. No entanto, é necessário que todas as partes concordem em realizar os procedimentos. Os serviços fazem parte do programa (Re)conhecendo Direitos e o mutirão integra a mobilização nacional “Meu Pai Tem Nome”, do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege).

A ação é realizada por meio da Assessoria Especial para Mutirões de Atendimento (AEMA) e do Núcleo da Infância e Juventude (NUDIJ) e acontecerá nas sedes da DPE-PR das cidades de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Paranaguá, Paranavaí e Ponta Grossa (confira no fim da matéria em qual dia será realizado o mutirão na sua cidade), mas moradores(as) de outras cidades do Paraná também podem ser atendidos(as) no mutirão.

A Defensoria Pública disponibiliza em seu site um formulário de pré-inscrição, em que serão solicitados previamente alguns documentos de acordo com o caso para agilizar o atendimento. Aqueles(as) que não realizarem a inscrição também poderão ser atendidos, desde que compareçam ao mutirão com todos os documentos necessários, inclusive os específicos de acordo com o pedido. Saiba quais são os documentos no fim da matéria.

O reconhecimento pode ser feito de forma voluntária ou poderá ser feito o exame de DNA para comprovar a paternidade, mas é necessário que as partes concordem em realizar os procedimentos.

A iniciativa busca atender a demanda de pessoas no Paraná que só têm o registro de um dos genitores na documentação ou daqueles(as) que, além de manter o nome do pai e da mãe biológicos, também querem registrar o nome do pai ou da mãe afetiva. Dessa forma, o direito de reconhecimento de filiação será garantido.

“Esse mutirão nacional tem o objetivo não apenas de contribuir para a efetivação dos direitos de cada pessoa, como também de dar visibilidade a esses direitos, que não necessariamente dizem respeito apenas à origem genética. É uma oportunidade para pais, mães e filhos e filhas conseguirem que o registro traduza a sua realidade com um procedimento simples e rápido”, explica a defensora pública e coordenadora da AEMA, Mariana Mantovani Monteiro.

De acordo com Fernando Redede, defensor público coordenador do NUDIJ, o reconhecimento de paternidade e maternidade dá amparo significativo para a criança ou adolescente. “A inserção do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento traz segurança jurídica à criança e ao adolescente, mas também dá dignidade. Essa pessoa vai conhecer a sua história e suas origens e isso é extremamente importante para a sua formação pessoal”, acrescenta Redede.

Mobilização Nacional “Meu Pai Tem Nome” – Mutirão (Re)conhecendo Direitos

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA

Documento de identificação pessoal de todos(as) os(as) envolvidos(as) – RG ou CPF;

Comprovante de residência de todos(as) os(as) envolvidos;

Comprovante de renda de todos(as) com mais de 18 anos.

DOCUMENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O PEDIDO:

Certidão de nascimento do(a) filho(a) a ser reconhecido;

Fotografias, mensagens, declarações de testemunhas e outros documentos que comprovem o vínculo afetivo nos casos de solicitação de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva.

Agilize o envio destes documentos, preenchendo o formulário de pré-inscrição aqui.

CASCAVEL

Local: Sede da DPE-PR em Cascavel | Rua São Paulo, nº 346 – Centro

Data: 17/08

Horário: das 12h às 17h



CURITIBA

Local: Sede Central da DPE-PR em Curitiba | Rua José Bonifácio, 66 – Centro

Data: 17/08

Horário: das 10h às 16h



FOZ DO IGUAÇU

Local: Sede da DPE-PR em Foz do Iguaçu | Rua Antônio Raposo, n.° 923, Centro

Data: 16/08

Horário: das 12h às 17h



GUARAPUAVA

Local: Sede da DPE-PR em Guarapuava | Avenida Manoel Ribas, nº 2537 – Centro

Data: 16/08

Horário: das 12h às 17h



PARANAGUÁ

Local: Sede da DPE-PR em Paranaguá | Rua Baronesa do Cerro Azul, 937, bairro João Gualberto – Edifício Paranaguá Business Center

Data: 16/08

Horário: das 12h às 17h



PARANAVAÍ

Local: Centro de Eventos de Paranavaí | Av. Deputado Heitor Alencar Furtado, n.° 3260 – Jardim Novo Horizonte

Data: 17/08

Horário: das 12h às 17h



PONTA GROSSA

Local: Sede da DPE-PR em Ponta Grossa | Rua Doutor Leopoldo Guimarães da Cunha, n. 300 (a dois quarteirões de distância do Fórum)

Data: 16/08

Horário: das 12h às 17h

Fonte: Defensoria Pública