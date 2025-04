Debate sobre doenças raras no Paraná reforça urgência por diagnóstico precoce

No estado, os exames são realizados pela Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (Fepe) . “O Paraná é o único estado onde o teste do pezinho chega a todos os hospitais públicos e privados . Já triamos cerca de 6 milhões de bebês ”, explicou a representante da Fepe, Mouseline Domingues .

Segundo Maria Victoria, há 13 milhões de brasileiros convivendo com doenças raras , dos quais 9 milhões são crianças e jovens. No Paraná , são 660 pacientes com diagnóstico confirmado, e apenas em Curitiba , estima-se que cerca de 120 mil pessoas possam ter alguma condição rara.

“Uma das audiências públicas mais fortes de que participei”, afirmou a deputada Cloara Pinheiro (PSD) , que propôs o evento ao lado da deputada Maria Victoria (PP) . Cloara destacou a emoção das histórias e também as cobranças dirigidas ao Executivo e ao Legislativo, sobretudo sobre a ampliação do teste do pezinho .

Curitiba - O atual cenário das doenças raras no Paraná e os caminhos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes , de suas famílias e o impacto na saúde pública foram debatidos em uma audiência pública com parlamentares, especialistas, juristas e mães que convivem ou perderam seus filhos para essas síndromes.

Projeto para ampliar a triagem neonatal

De acordo com Fernanda Crosewski, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), um projeto conjunto com a Fepe e a Fiocruz pretende expandir o número de doenças triadas de 7 para mais de 30. “É um avanço importante, considerando que muitas crianças diagnosticadas tardiamente acabam com comprometimentos graves”, ressaltou.

Contudo, Fernanda reforçou que o governo atua com prudência, para garantir que o tratamento adequado esteja disponível para os casos identificados.

Relevância jurídica e legislativa

O promotor de Justiça Ângelo Ferreira destacou que discutir o acesso aos subsistemas do SUS é fundamental para o crescimento do sistema público de saúde. Ele defendeu a replicação da legislação de Curitiba para todo o estado.

Na esfera legislativa estadual, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou recentemente o Projeto de Lei 426/2023, que prevê a ampliação do número de doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho. Portanto, a proposta é de autoria de Maria Victoria com apoio de outros seis deputados.

Triagem neonatal salva vidas

A neuropediatra Adriana Banzatto reforçou a urgência da triagem neonatal para doenças como a Atrofia Muscular Espinhal (AME). “Com diagnóstico precoce, conseguimos iniciar o tratamento rapidamente e garantir uma vida normal e com desenvolvimento pleno à criança”, explicou.

Ademais, o médico José Nélio Januário, que participou remotamente, compartilhou a experiência positiva de Minas Gerais, onde a testagem foi ampliada com sucesso.

Vozes das famílias e instituições

Por fim, mães presentes relataram as dificuldades enfrentadas no diagnóstico e tratamento. Entre elas, Adriane Loper, presidente do Instituto Fernando Lopes Vasconcelos: AME e Doenças Raras, criado em memória do filho, que faleceu aos 8 anos.

“A AME é a principal causa genética de morte em crianças com menos de dois anos no mundo. É uma urgência pediátrica. A intervenção precoce, seja ela farmacológica ou não, melhora significativamente a qualidade de vida do paciente e da família”, concluiu Adriane.

Fonte: Alep