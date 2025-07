Novo Nissan Kicks já está disponível para clientes PcD

A Nissan está oferecendo a linha completa do novo Nissan Kicks para clientes PcD. Além da isenção de IPI, a marca japonesa concede um desconto especial para as quatro versões do utilitário esportivo recém-lançado no mercado brasileiro, que é o mais novo modelo produzido pela marca no Complexo Industrial de Resende (RJ).

Redefinindo o segmento

Com um projeto totalmente inovador, o novo Nissan Kicks é um carro que chega para revolucionar o segmento. Entre os atributos que o tornam diferente do que se encontra no mercado estão o design robusto e impactante; interior espaçoso e funcional e os itens de série e segurança. Afinal, são 23 equipamentos de proteção e conforto intuitivos e de assistência ao motorista que fazem parte do “escudo de segurança” Nissan Safety Shield, um conjunto de sistemas avançados que monitoram, respondem e protegem, com itens exclusivos no segmento.

Internamente, o modelo reflete a modernidade de seu exterior. Extremamente espaçoso para os passageiros e com o maior porta-malas entre os concorrentes, 470 litros, o novo Nissan Kicks leva o conforto e praticidade para outro patamar. Um dos destaques da cabine é a configuração de telas do painel: uma para o cluster de instrumentos (7 polegadas nas versões Sense e Advance; 12,3 polegadas na Exclusive e Platinum) e outra para o sistema de infoentretenimento. Nas versões topo de linha, a área de telas combinadas chega a 24,6 polegadas, criando um ambiente digital e sofisticado.

Sob o capô, o modelo tem um motor 1.0 com injeção direta e turbocompressor, que desenvolve 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque – quando abastecido com etanol. Esse propulsor trabalha em conjunto com uma transmissão de dupla embreagem DCT banhada a óleo. Ela é acionada por um seletor da transmissão por botões e-Shifter, tecnologia inédita no segmento. De fácil uso, nesse sistema a mudança é feita com simples toques nos botões “D”, “R”, “N” e “P”. Adicionalmente, todas as versões contam com aletas atrás do volante (paddle shift) para trocas de marcha manuais.