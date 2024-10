Debate expõe fragilidades da atual gestão que ficou sem representante e sem defesa

Na noite de ontem (3), final do prazo legal para a realização de debates eleitorais, três dos quatro candidatos à Prefeitura de Cascavel participaram do único debate destas Eleições 2024, promovido pelo O Paraná/Portal SOT (clique aqui para assistir). O debate foi marcado por propostas nos primeiros três blocos, no entanto, o quarto e último bloco, o tema livre deu espaço para alfinetadas, em especial ao candidato Renato Silva (PL), que se recusou a participar. O debate reuniu Edgar Bueno (PSDB), Professora Liliam (PT) e Márcio Pacheco (PP).

“Elefante na sala”

A ausência de Renato Silva foi barulhenta — um “elefante na sala”. Liliam não perdeu a oportunidade de questionar o patrimônio crescente de Renato Silva, lembrando a isenção de R$ 16 milhões dada à empresa do vice, por criada pela atual gestão. Edgar pegou carona e lamentou a falta de respostas de Paranhos sobre as denúncias realizadas pelo ex-deputado federal Evandro Roman contra o atual mandatário de Cascavel, questionando especialmente o crescimento relâmpago das empresas de Paranhos.

Marcio Pacheco, afiado, também disparou contra denúncias de que Renato estaria utilizando a máquina pública e manipulando servidores, pressionados a votar no candidato do governo. “Se o candidato da situação não vencer, as cestas básicas acabarão”, denunciou, expondo um cenário de “assédio”. Liliam e Pacheco concordaram que a ausência de Renato Silva foi demonstração clara do desespero de uma candidatura que teme questionamentos públicos.

Em uma das rodadas, Edgar perguntou à Liliam, que é vereadora, se ela se surpreendia com o enriquecimento do prefeito e sua família. A candidata foi categórica ao afirmar que, sim, ficou surpresa e criticou a Câmara de Cascavel que, segundo ela, aprova leis importantes “a toque de caixa”, sem espaço para o debate adequado.

Pacheco não quer “bater boca com pacientes”, mas “melhorar a cidade”

“Gestão pública é prioridade e a prioridade é o povo”. Esta foi uma das frases que o candidato Marcio Pacheco (PP) defendeu durante o debate realizado na noite de quinta-feira (3). Criticando a ausência do candidato do PL que não compareceu ao embate, Pacheco disse que tem recebido denúncia de servidores públicos que estão sofrendo assédios até com a promessa de perda de cestas básicas, caso o candidato da situação não seja eleito. Para ele, essa uma demonstração da forma que estão tentando “votos com o uso da máquina pública” e se solidarizou com o funcionalismo público que, segundo ele, vem sendo pressionado. “Quem trabalha melhor é quem se sente valorizado”, afirmou.

Pacheco apresentou uma série de propostas em todas as áreas como investimento na agricultura familiar, implantação de subprefeituras nos distritos e melhoria da pavimentação rural. Ele ainda destacou a proposta de prevenção às drogas com a criação do “maior programa de esportes da história de Cascavel”, investimentos no trabalho de repressão ao tráfico e ampliar suporte para as entidades que já fazem o trabalho de atendimentos aos dependentes químicos.

O candidato do PP também falou sobre as “denúncias que acaloraram” a campanha nas últimas semanas, sobre suspeitas de enriquecimento ilícito do prefeito Paranhos, citando a colaboração do senador Sergio Moro para criação de uma “Agência Municipal Anticorrupção” que fará a fiscalização de todas as obras públicas e a gestão dos recursos.

Pacheco também detalhou a construção de quatro viadutos para ampliar a mobilidade e a segurança no trânsito em pontos nevrálgicos e estratégicos da cidade, além de novo Cmeis para atender a demanda represada por vagas.

“Sem bate-boca”

A saúde como prioridade em sua eventual gestão ganhará um novo Hospital na Região Norte. “Ao contrário do que foi feito nesta semana pelo o prefeito atual, que ao fazer campanha e passar pela a UPA Brasília, bateu boca com pacientes que reclamaram da falta de médicos e da longa demora. Queremos melhorar e muito a nossa cidade”, completou.

Gestão transparente é obrigação, afirma Edgar Bueno

Prestes a completar 76 anos de idade e diante da possibilidade de sentar na cadeira de prefeito pela quarta vez, Edgar Bueno (PSDB) mostrou que está afiado e que tem os números da administração pública na ponta da língua, habilidade que mostrou logo no início do debate.

“Vocês não têm ideia do quanto eu me preparei para este quarto mandato. Eu conheço cada rua desta cidade”, disparou na largada, para logo em seguida rebater a ideia da candidata Professora Liliam (PT) de oferecer transporte público gratuito, afirmando que ‘hoje o serviço é terceirizado e está no sufoco, no máximo daria para fazer a ‘domingueira’ (tarifa de R$ 1,00 aos domingos). Disse também que o serviço já deveria ter sido licitado e é “algo que não foi feito até hoje por falta de competência”.