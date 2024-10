O Paraná realiza único debate entre candidatos à Prefeitura de Cascavel

O Paraná realizou na noite de ontem (3), o único debate eleitoral entre os candidatos à Prefeitura de Cascavel no período eleitoral das eleições de 2024 (clique aqui para assistir). O evento foi realizado em parceria com o Portal SOT, no Hotel Maestro, em Cascavel. Apesar de todos os candidatos terem sido convidados para expor suas propostas e questionar seus adversários, apenas três deles aceitaram o desafio.

Edgar Bueno (PSDB), Marcio Pacheco (PP) e a Professora Liliam (PT) participaram do evento, enquanto Renato Silva (PL) não compareceu, sem justificar a ausência. No debate anterior, promovido pela TV Tarobá, os atuais quatro candidatos ainda eram “pré-candidatos”, antes do registro e homologação das suas coligações na Justiça Eleitoral. Como esperado, o debate foi marcado por propostas e críticas à atual gestão e ao candidato do PL que se recusou a participar de todos os debates e também a diversas entrevistas nos órgãos de imprensa da Capital do Oeste.

Quatro blocos

O debate foi dividido em quatro blocos. No primeiro e no terceiro bloco os candidatos fizeram perguntas sobre temas pré-definidos, como educação, saúde, agronegócio, assistência social e transporte público, entre outros. No segundo e no quarto bloco os candidatos fizeram perguntas sobre temas livres entre si.

Cada candidato teve a oportunidade de fazer uma breve apresentação inicial. Edgar Bueno destacou sua experiência em três mandatos e sua preparação para um quarto, afirmando estar pronto para um novo ciclo. Marcio Pacheco, deputado estadual por três mandatos, ressaltou seu compromisso com a renovação e o desejo de servir tanto a Deus quanto à população de Cascavel. Já a professora Liliam destacou seu conhecimento sobre a cidade e a disposição em ouvir todas as vozes, propondo um desenvolvimento mais equilibrado.

Propostas

O transporte público foi o primeiro tema discutido. Liliam propôs transformar o transporte em uma política pública subsidiada, com a implementação da tarifa zero, de forma a garantir o direito de todos ao transporte. Edgar Bueno rebateu a tesem aponta que seria impossível viabilizar financeiramente o transporte público gratuito e sugeriu, em vez disso, a tarifa de R$ 1,00 aos domingos.

Na área da educação, Pacheco apresentou suas propostas para reduzir a fila de espera por vagas em Cmeis e melhorar a infraestrutura existente. Edgar sugeriu um chamamento público para parcerias com entidades privadas para diminuir o déficit de vagas. Na área da saúde, Liliam destacou a importância da prevenção e do cuidado para reduzir a mortalidade infantil, enquanto Pacheco reforçou seu compromisso em construir um hospital na região norte de Cascavel.