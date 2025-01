Costenaro assume Prefeitura com o compromisso de “fortalecer conexões”

Toledo - “Estou aqui por um propósito de vida. Um propósito formado na compreensão de um desenvolvimento invejável de uma cidade. Desenvolvimento este que pode e deve chegar a todos os seus cidadãos de maneira mais harmoniosa”. Foi com este espírito que o prefeito Mario Costenaro assumiu o cargo para a gestão 2025 a 2028 , durante cerimônia realizada pela Câmara Municipal de Toledo nesta quarta-feira (1º) pela manhã. Costenaro foi eleito com 46,03% dos votos válidos na eleição de outubro.

O vice-prefeito Lucio De Marchi frisou durante o ser discurso de posse que sua experiência de ter sido vereador, vice e prefeito, além de integrar a Casa Civil do Governo do Estado suplente de deputado poderá ajudar na gestão, “Um município não se faz apenas com pintura de faixa ou troca de lâmpada, mas sim com planejamento. Tenho certeza que iremos acertar”, analisou, citando que para algumas ações darem certo será fundamental o apoio dos deputados, independente de partido para atender as questões queridas da população.

O vereador Gabriel Baierle (União) foi eleito o novo presidente do Legislativo para o biênio 2025/2026. Baierle foi reeleito com 1.317 votos e vai comandar o Legislativo que conta com 19 vereadores. Professora Marli será a primeira vice e Jairo Cerbarro segundo vice, Roberto Souza primeiro secretário e Jozimar Polasso segundo secretário.