Confira as pautas em destaque para o início de dezembro na Alep

PARANÁ – O mês de dezembro inicia na Assembleia Legislativa do Paraná com uma agenda intensa e voltada para temas importantes da sociedade, além de homenagens a instituições que contribuem com a população. A programação inclui eventos sobre proteção animal, combate ao bullying, segurança pública e meio ambiente, além do reconhecimento de ações relevantes para os paranaenses.

Homenagem à Serpro pelos seus 60 anos

Na segunda-feira (2), às 9h30, a Assembleia celebrará os 60 anos da Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), maior empresa pública de tecnologia do mundo. A instituição, que se destaca por sua contribuição à transformação digital do Estado brasileiro, será homenageada em uma sessão solene no Plenarinho, proposta pelo deputado Renato Freitas (PT).

Reconhecimento ao combate ao bullying

Ainda na segunda-feira, às 14h30, o Grande Expediente será dedicado ao reconhecimento da iniciativa “Diga não ao Bullying! Mesmo diferentes somos todos iguais”. O projeto, idealizado por Flavio Augusto Odizio e os filhos Paulo e Flavio Pirotta Odizio, nasceu em 2016 e já alcançou milhares de adolescentes em palestras pelo Paraná e São Paulo. A homenagem será conduzida pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD).

Qualidade do ar em debate

Também na segunda-feira, às 18h, o Plenarinho sediará a audiência pública “Pacto pela Qualidade do Ar Interior – Um Compromisso com a Saúde Pública”. Especialistas discutirão o projeto de lei 636/2024, de autoria do deputado Cobra Repórter (PSD), que visa implementar a Política Estadual de Qualidade do Ar Interior e promover ambientes mais saudáveis e seguros.

Sustentabilidade em foco

Na terça-feira (3), às 9h30, o Auditório Legislativo será palco da audiência pública “Cuidando do Futuro: A Relevância do Solo e da Água na Sustentabilidade“. Proposto pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), o evento abordará a importância desses recursos na promoção da sustentabilidade e no desenvolvimento municipalista.