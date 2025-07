Alep recebe 750 demandas no primeiro semestre e reforça interiorização no Paraná

Paraná - Ao longo do primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa do Paraná percorreu várias regiões do estado com o projeto Assembleia Itinerante, que realiza sessões especiais em municípios do interior para aproximar o Legislativo da população. A iniciativa passou por Arapongas, Cascavel, Umuarama, Paranavaí, Telêmaco Borba, Londrina, Maringá, Campo Mourão e Jacarezinho, recolhendo 750 demandas de cidadãos, prefeituras, entidades sociais e empresariais.

O presidente da Assembleia, deputado estadual Alexandre Curi (PSD), destacou os resultados concretos da ação. “Estamos colhendo frutos reais: investimentos, políticas públicas e proximidade. A Assembleia não é só de Curitiba, ela pertence a todo o Paraná e merece ser protagonista no desenvolvimento do Estado”, afirmou.

Desde sua criação em 2023, o projeto já recebeu mais de 5,7 mil demandas e segue como uma das principais ações de descentralização do Legislativo paranaense. No segundo semestre, mais oito edições estão previstas, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa.

Demandas e Investimentos

Entre os principais pedidos nas nove edições de 2025 estão investimentos em infraestrutura urbana e rural, saúde, educação, segurança, inovação e logística. Solicitações também vieram de universidades como UEM e UEL, além de associações comerciais, sindicatos e organizações do terceiro setor. Muitos desses pedidos já foram transformados em obras, projetos de lei ou emendas ao orçamento estadual.