Como foram as primeiras horas da campanha oficial no município de Cascavel?

Desde a meia-noite de sexta-feira (16), os candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores puderam colocar seus “blocos na rua” e dar o ponta pé inicial para a campanha eleitoral. Diferente de anos anteriores, o período eleitoral para o pleito municipal de 2024 será menor e, por conta disso, deverá ser mais intenso.

A reportagem do jornal O Paraná acompanhou as primeiras horas do período eleitoral. Nas redes sociais, logo que virou o relógio, os candidatos, em especial os vereadores, começaram a publicar materiais como “santinhos virtuais”, vídeos e pedir voto nas suas próprias páginas ou em grupos de WhatsApp. A madrugada foi bem intensa nas redes, para que os eleitores pudessem acordar pela manhã e já terem o ‘feed’ recheado de informações e pedidos de voto.

Dentre os candidatos a prefeito de Cascavel, quem largou na frente foi Renato Silva (PL). O vice-prefeito fez diversas publicações em seu facebook, com vídeos e fotos. Edgar Bueno (PSDB) também foi ativo no primeiro dia e não passou em branco, realizou a publicação de um vídeo apostando nos projetos feitos durantes os seus mandatos anteriores. Professora Liliam (PT) atualizou a foto de perfil e de capa do seu facebook, assim como o candidato Marcio Pacheco, que atualizou a foto de capa de seu perfil na mesma plataforma.

Durante o dia o movimento nos grupos e nas redes foi maior entre os candidatos a vereadores. Aqueles que largaram “atrasados” foram publicando o conteúdo durante o dia, outros que já tinham publicado, reforçaram com a apresentação de mais propostas.

Na rua

A expectativa maior era pelo trabalho na rua e, diferente de anos anteriores que no primeiro dia havia diversos cavaletes espalhados, pouco material gráfico estava rodando na cidade. Muito disso se deve por questões burocráticas, como a demora na abertura de CNPJs de candidaturas, aberturas de contas e a produção e impressão dos materiais.

No entanto, nos próximos dias o movimento deverá ser reforçado e os blocos estarão nas ruas em peso.

Adesivaço

Diferente das redes sociais, Marcio Pacheco (PP) e Fernando Mantovani começam na frente no “corpo a corpo” e irão promover o seu primeiro “adesivaço” neste sábado (17), a partir das 9h na Praça da Bíblia.

Renato Silva e Henrique Mecabô também vão para a rua cedo neste sábado. Eles promovem a “caminhada da largada”, na região norte da cidade de Cascavel, com ponto de encontro na Avenida Papagaio a partir das 9h.

Professora Liliam e Monica realizam no sábado também, a partir das 16h, o lançamento oficial das candidaturas. O evento será na Rua Barão do Cerro Azul, 1115.

É permitido

Realizar propaganda eleitoral nas ruas e na internet; impulsionamento de conteúdos político-eleitorais com ferramentas oferecidas pelas plataformas; contratação de serviço de priorização paga de resultado de buscas para promover qualidade das candidatas e dos candidatos; uso da inteligência artificial para criar imagens e sons, desde que o material esteja devidamente rotulado, com a indicação de que é um conteúdo fabricado ou manipulado e do tipo de tecnologia utilizada.

Também é permitido utilizar alto-falantes ou amplificadores de som até 5 de outubro; realização de comícios com aparelhagem de som até 3 de outubro, das 8h à 0h; distribuição de material gráfico e realização de caminhada, carreata ou passeata na qual se utilizem outros meios de locomoção, acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio até as 22h do dia 5 de outubro; realização, até dia 4 de outubro, de divulgação paga, na imprensa escrita, e reprodução, na internet do jornal impresso; promoção de circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet; e colocação de mesas para distribuição de material de campanha e utilização de bandeiras ao longo das vias públicas.

É proibido

Realizar qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na televisão e no rádio; realizar disparo em massa de mensagens; usar inteligência artificial para fabricar ou manipular conteúdos posteriormente usados para difundir mentiras sobre o processo eleitoral; simular, por meio de chatbots, avatares, conversa de candidaturas ou outra pessoa real com eleitores; utilizar, para prejudicar ou favorecer candidatura, conteúdo sintético gerado ou manipulado digitalmente com intenção de alterar imagem ou voz de pessoa; difundir mentiras sobre opositores ou sobre o processo eleitoral brasileiro; veicular propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos; transmitir ou retransmitir live eleitoral por emissoras de rádio e de televisão e em site, perfil ou canal de internet pertencente à pessoa jurídica; realizar showmício e evento similar presencial ou transmitido pela internet; confeccionar, utilizar e distribuir camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas; derramar material de propaganda no local de votação ou em vias próximas; veicular propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados; e realizar enquetes sobre o processo eleitoral.