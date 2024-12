Comissões permanentes têm papel essencial nos projetos em tramitação na Alep

Paraná - As Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Paraná têm como objetivo principal promover o exercício da cidadania e estimular a participação da sociedade civil na elaboração de leis estaduais. Essas leis impactam diretamente o cotidiano dos mais de 11 milhões de paranaenses. Em 2024, as 29 Comissões Permanentes realizaram 203 reuniões e elaboraram 1.172 pareceres sobre os projetos em tramitação na Casa.

Balanço anual da 20ª Legislatura

Os 54 deputados estaduais que compõem as Comissões apresentaram o seguinte balanço:

1.013 pareceres favoráveis ;

; 15 pareceres contrários ;

; 36 votos contrários ;

; 111 solicitações de diligências ;

; 138 proposições retiradas de pauta ;

; 202 pedidos de vista.

No período, foram analisados:

786 Projetos de Lei Ordinária ;

; 13 Projetos de Lei Complementar ;

; 31 Projetos de Resolução ;

; 12 Projetos de Decreto Legislativo ;

; 3 Propostas de Emenda à Constituição (PECs).

Transparência e participação popular

As reuniões das Comissões Permanentes são públicas e permitem à população acompanhar as discussões detalhadas dos projetos. Esses encontros são fundamentais para formação de consensos, emitidos em pareceres que orientam as decisões do Plenário. Qualquer cidadão pode acompanhar a agenda pública do Poder Legislativo para participar.

Comissões e sua composição

Cada Comissão é composta por sete membros, com exceção da Comissão Executiva e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que têm composições diferenciadas. A CCJ, considerada a mais relevante, conta com treze membros e será presidida pelo deputado Ademar Traiano (PSD) em 2025.

De acordo com o artigo 35 do Regimento Interno, a formação das comissões assegura representação proporcional dos partidos e blocos parlamentares da Assembleia. Além das permanentes, podem ser criadas comissões temporárias para tratar de temas específicos.