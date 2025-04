Comissões ouvem sindicalistas e profissionais da Saúde antes de opinar sobre PLO 17

O que diz o PLO 17

O projeto de lei, de autoria do vereador Fão do Bolsonaro (PL), determina que as unidades de saúde do município, a saber as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da Família (USFs) e os hospitais geridos pelo Poder Publico Municipal deverão divulgar em local visível ao público a relação de todos os servidores e seus horários de trabalho.

Essa relação deverá ser atualizada em no máximo 24 horas após qualquer alteração na escala de atendimento e, no caso de médicos e profissionais plantonistas, deverá ser atualizada a cada troca de turno. O descumprimento, segundo o projeto de lei, acarretaria em advertência formal ao responsável pela unidade e, no caso de reincidência, na abertura de processo disciplinar contra o gestor.

Fonte: Assessoria de Imprensa/CMC