Comissão pede ao governo do Estado investimentos na prevenção de enchentes

Curitiba - Em reunião na tarde desta segunda-feira (14), a Comissão de Relações Federadas e Assuntos Metropolitanos da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o envio de um requerimento ao governador do estado Ratinho Jr solicitando a adoção de medidas que visam prevenir e combater alagamentos e enchentes no Paraná. O colegiado é presidido pela deputada Marli Paulino (SD).

Preocupada com as recentes tragédias de alagamentos tanto no Paraná como em outras regiões do Brasil, a comissão solicitou antecipar projetos e realização das obras da chamada reserva hídrica do futuro, no Rio Iguaçu, no trecho que vai de Piraquara até a Fazenda a Rio Grande, com a implantação de lagoas de contenção.

O requerimento também pede a relocação de milhares de famílias que vivem as margens dos rios, particularmente na Região Metropolitana de Curitiba, Rio Negro e União da Vitória; parceria do Estado com Curitiba para a aceleração das obras de bacias de contenção em áreas susceptíveis a inundação, já previstas nos planos de drenagens, como as obras nos Rios Atuba, Bacacheri e Belém e acelerar o processo de implantação de saneamento básico.