Coluna Esplanada

In$ulinas

Brasil - Circula fora do Eixo em Brasília uma turma que constantemente adora flertar com o risco de cruzar com uma viatura na Esplanada. Está em curso no Ministério da Saúde uma licitação para a compra de insulina sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um negócio de R$ 150 milhões. As três empresas favoritas a ganhar o certame são ligadas à Precisa Medicamentos, que brilhou no noticiário do escândalo das vacinas no Governo Bolsonaro, conforme as investigações da CPI da Covid-19 no Senado. A Precisa foi investigada por suposta fraude em contrato de fornecimento da vacina Covaxin durante a pandemia da Covid-19.

Corra, Mauro, corra!

O chanceler Mauro Vieira virou chacota no Senado – para não dizer de outros que o querem ver pelas costas, ou pela frente de imediato. Ganhou o apelido de Fujão. Depois de cancelar duas vezes sua ida à Comissão de Relações Exteriores, sugeriu ir nesta sexta, e a pauta foi divulgada. Mas cancelou, de novo. A nova justificativa é a crise com o Governo do Paraguai, pela suposta espionagem da Abin sobre diretores de Itaipu.

Casa de Todos

A Casa de Chá da Praça dos Três Poderes, em Brasília, conseguiu feito inédito. Aberta de quarta a domingo desde julho passado, financiada pelo Senac-DF, já recebeu até 31 de março 114 mil visitantes. Desde turistas, passando por brasilienses afoitos pelo novo point da capital, até a elite do Congresso e STF. Um dos ministros da Corte tem o hábito de beber ali seu chá predileto, ao crepúsculo. O pôr do sol virou programa imperdível.

Oi, Excelência!

Menos de meia-hora depois do fim da reunião da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, na quarta-feira, o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Corrêa, foi atrás do deputado Filipe Barros (PL-PR), presidente do Colegiado, para vê-lo com urgência. Corrêa deve ser um dos primeiros a serem convidados a depor sobre o escândalo da suposta espionagem da Abin em diretores paraguaios de Itaipu.