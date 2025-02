Coluna Esplanada

O vice preferido

O presidente Lula da Silva está a cada dia mais testando o potencial político e eleitoral do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Não é mais segredo para caciques do MDB que ele é seu potencial vice na chapa eleitoral de 2026. Principalmente agora que o “aliado” Gilberto Kassab, chefão do PSD – maior partido municipalista do Brasil ao lado do MDB – passou a criticar o Governo apontando para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O PSD provavelmente terá um candidato, e o maior teste para o emedebista será a COP30 em novembro. Mas há muitos outros fatores a se levar em conta. A conferir.

Extra-campo

A Caixa deixou de mostrar os números de apostadores por time. Até mesmo as informações detalhadas de alguns concursos deixaram de existir no site das loterias do banco. Os clubes acompanham semanalmente os dados para ter uma ideia de arrecadação dos concursos e uma previsão de repasses.

Quebra-molas

A oposição quer meter o pé no freio dos carros chineses cedidos pela BYD ao Governo – para ministros, chefes de autarquias etc. O deputado Luiz Carlos Hauly (PODE-PR) pediu explicações. Não se descarta uma CPI para tratar do caso e o ministro Rui Costa será convocado para detalhar o que foi acertado entre a empresa e o Governo.

Apoio ao retorno