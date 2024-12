Coluna-Esplanada

Birra diplomática

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não recebeu o diretor-adjunto para a América Latina e o Caribe da chancelaria israelense, embaixador Mattanya Cohen, apesar dos apelos de diferentes protagonistas. A ideologia aloprada tem falado mais alto no Itamaraty, amparada nas decisões de Celso Amorim, assessor especial da Presidência. Cohen passou há dias pelo Brasil com a missão de recompor as relações bilaterais, após o estresse causado pelas declarações do presidente Lula da Silva – que tornou-se persona non grata em Israel por falas intempestivas sobre a guerra do país contra grupos terroristas. Com o cessar-fogo no Líbano encaminhado, Cohen entendia que é momento de trabalhar a reaproximação, o que inclui o Brasil designar um novo Embaixador em Israel. O israelense teve agenda intensa com diferentes líderes políticos em São Paulo e Brasília e foi embora. Apesar da birra, o Brasil segue sendo o principal parceiro comercial do país do Oriente Médio na América Latina.

Recuo

A missão que iria a Boa Vista e Pacaraima (RR) foi abortada antes de ter sua agenda aprovada. Encabeçada pelos deputados General Girão (PL-RN) e General Pazuello (PL-RJ), ela ficará para 20255, mesmo com o aumento significativo de venezuelanos que entram por ali todos os dias. Girão e Pazuello decidiram recuar para não perderem eventual votação de interesse dos militares no pacote de corte de custos do Governo.

E a turma?

A renúncia do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) da presidência da Comissão de Legislação Participativa, diante de eventual cassação do seu mandato, está provocando muitas tensões no partido. Braga emprega, em cargos comissionados que pagam até R$ 20 mil, vários militantes do PSOL.

IBAMA ao mar