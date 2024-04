Cascavel terá Conselho para definir políticas de segurança pública para o município

PESQUISA

Com destaque para educação, infraestrutura e emprego, Ratinho Jr tem aprovação de 79%

O governador Carlos Massa Ratinho Junior segue sendo um dos mais bem avaliados do País. No Paraná, 79% da população aprova a gestão, segundo a Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (11), que avalia as gestões estaduais e federal no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, com governadores antagonistas à gestão Lula. Ratinho Junior é […]