Candidata a vereadora mais jovem de Santa Tereza defende maior inclusão

Dos 73 candidatos a vereador por Santa Tereza do Oeste, 49 são homens e 24 são mulheres. Entre as representantes do público feminino, figura a candidata mais jovem do município, Poliane Martins da Silva Janovski, com 20 anos de idade, candidata a vereadora pela Coligação Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna, moderna e justa para todos (PSB40/PL), que tem como candidatos a prefeito e vice, Marcelo Picoli e Lucas Bianchini, respectivamente.



Nascida em 31 de outubro de 2004, a jovem vereadora aceitou o desafio de concorrer às eleições graças ao incentivo da mãe, a autônoma Luciane Martins da Silva. O pai é palestrante e cruza o Brasil como palestrante da John Deere. “Nunca tive interesse em participar da política ativamente. Porém, ao observar com o passar dos anos, a falta de políticas de incentivo a apoio aos jovens em Santa Tereza, virei a chave e decidi encarar esse desafio com o propósito em mente de trabalhar em prol da população mais jovem do nosso município”, destacou. “Estamos cansados de ser deixado de lado pelas administrações públicas. Precisamos de oportunidades e de empregos”, completou a jovem vereadora, que concorre a uma vaga na Câmara com o número 22024.



“O meu plano de ação também prevê projetos voltados a investimento na educação, com melhoria estrutural das escolas e condições dignas de trabalho aos professores e demais colaboradores”, destaca a candidata a vereadora. Para ela, é preciso mudar a mentalidade do empresário de Santa Tereza, no sentido de que ele dê mais oportunidades aos jovens. “Há muitos jovens que querem trabalhar, mas se deparam com as portas fechadas. Isso precisa muda”, exclama ela.



Outro proposta é na defesa de melhores condições no ônibus de transporte responsáveis pela linha intermunicipal, ligando Santa Tereza a Cascavel. “É uma luta de anos. Esses ônibus não possuem qualquer condição de garantir a segurança dos passageiros. Já vi idosos se machucando no percurso”, relata.



Poliane Janovksi teve amplo apoio da família, em especial da mãe, Luciane Martins da Silva. “O jovem de Santa Tereza precisa ter acesso a cursos gratuitos e encaminhamento para o primeiro emprego”. Ela também defende a criação de um centro de apoio para tratamento aos jovens usuários de drogas e investimentos em segurança pública.



Como parte do Plano de Governo de Marcelo Picoli, consta o programa Primeiro Emprego, incentivando as empresas que contratarem jovens entre 15 e 25 anos. A empresa que optar, poderá usufruir de descontos nas taxas de alvará, ISS, Vigilância Sanitária e IPTU.

Fonte: Assessoria de Imprensa