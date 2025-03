Câmara convoca Audiência Pública sobre aumento incomum nas contas da Copel

Cascavel - O Plenário da Câmara Municipal será palco, no dia 27 de março, de uma Audiência Pública para debater os relatos de moradores sobre o aumento incomum nas contas de energia após a instalação dos chamados “medidores inteligentes”, assim como a qualidade do fornecimento de energia na área rural.

A proposta aprovada na sessão desta terça-feira (11) é da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC), formada pelos vereadores Everton Guimarães (PMD), Contador Mazutti (PL) e Dr. Lauri (MDB), e do próprio presidente do Legislativo, vereador Tiago Almeida (Republicanos).

Copel deve explicações à população

Os proponentes afirmam que têm recebido nos últimos meses muitas reclamações sobre os valores das contas de energia emitidas pela Companhia Paranaense de Energia (Copel), o que gera preocupação em toda a população e, conforme a justificativa do requerimento da Audiência Pública, “exige esclarecimentos por parte da concessionária responsável”.

Horas antes do início da sessão, a Comissão já havia protocolado um ofício à Copel pedindo esclarecimentos sobre a situação e eventual correção de qualquer problema que venha a ser detectado nos medidores, além de outro ofício do presidente da CDC, Everton Guimarães, pedindo providências da Procuradoria de Defesa do Consumidor (Procon).