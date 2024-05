Bolsonaro venceria Lula e Ratinho tem melhor posição no cenário nacional

Curitiba – Um levantamento de intenções de votos divulgado sexta-feira (24) pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostra que, se elegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), venceria o atual presidente Lula (PT). No cenário espontâneo, Lula teve 19,9% das intenções, enquanto Jair Bolsonaro somou 16,1%. Tarcísio de Freitas teve 1%. Ciro Gomes, Ronaldo Caiado, Simone Tebet, Eduardo Leite, Michelle Bolsonaro, Ratinho Junior, Romeu Zema, Sérgio Moro, Tereza Cristina e outros nomes citados não atingiram 1% neste cenário. Não sabe ou não respondeu somaram 52,2% e ninguém, branco ou nulo, 7,9%.

Já no primeiro cenário estimulado, ou seja, quando são apresentados os nomes dos candidatos, em uma disputa de primeiro turno, Jair Bolsonaro somou 38,8%, contra 36% de Lula. Ciro Gomes somou 8,4%, Eduardo Leite 3,4% e Helder Barbalho 1%. Não sabe ou não respondeu 5,4%, e 6,9% disse que votaria em branco, nulo ou em nenhum.

No segundo cenário, sem o ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa, mas com a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, Lula teria 36,6% das intenções contra 33% de Michelle. Ciro Gomes 10,1%, Eduardo Leite 3,8% e Helder Barbalho 1,4%. Não sabe ou não opinou 5,9% e nenhum, branco ou nulo 9,1%.

Com Governadores

Quando a disputa passa a ser entre o presidente Lula e os governadores dos Estados, os cenários são um pouco diferentes. No primeiro cenário, em uma disputa contra o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, Lula aparece com 36,9%, contra 25,6% de Tarcísio. Ciro Gomes tem 11,8%, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, 3,8%, e o governador do Pará, Helder Barbalho, com 1,3%. Nenhum, branco ou nulo somou 13,8%, enquanto 6,9% não souberam ou não opinaram.

No segundo cenário, em uma disputa contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula aparece com 37,2% das intenções, Ciro Gomes aparece em segundo com 14,7% e Ronaldo Caiado é apenas o terceiro, com 10,9%. Eduardo Leite tem 5,6% e Helder Barbalho 1,7%. Nenhum, branco ou nulo somou 21,6% e não sabe ou não opinou, 8,2%.

Em um terceiro cenário, com a ex-ministra da Agricultura e Senadora pelo Mato Grosso, Tereza Cristina, Lula teve 36,9%, Ciro Gomes em segundo com 15,2% e Tereza aparece em terceira, com 8,4%. Eduardo Leite teve 6,5% e Helder Barbalho 1,9%. Nenhum, branco ou nulo 22,5% e não sabe ou não opinou 8,5%.

Ratinho Junior

O governador do Paraná, Ratinho Junior, aparece no quarto cenário e, nele, Lula teve 36,6%, contra 17,6% de Ratinho Junior, que apareceu em segundo lugar. Ciro Gomes aparece em terceiro com 13,8%, Eduardo Leite 4,9% e Helder Barbalho 1,6%. Nenhum, branco ou nulo, 18,7% e não sabe ou não opinou 7,2%.

Ou seja, após Tarcísio Gomes de Freitas, o governador do Paraná, Ratinho Junior, é o que aparece melhor posicionado entre os governadores dos estados em uma disputa contra Lula.

Em um cenário entre Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Lula teve 37,2%, Zema 14,9%, Ciro Gomes 14,8%, Eduardo Leite 5,1% e Helder Barbalho 1,8%, Não sabe ou não opinou 7,2% e nenhum, branco ou nulo 19,1%.

Primeira-dama preferida?

O levantamento do Paraná Pesquisas mostrou que 43,4% dos brasileiros preferem a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) à atual primeira-dama, Janja Lula da Silva, citada como preferida por 34,7% dos entrevistados. Outros 16,1% afirmaram não ter preferência por nenhuma das duas, enquanto 5,9% não souberam responder.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pelo Paraná Pesquisas de 27 de abril a 1º de maio de 2024. Foram entrevistadas 2.020 pessoas com 16 anos ou mais em 26 Estados e no Distrito Federal. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Bolsonaro venceria 2º turno

O Paraná Pesquisas também realizou um levantamento sobre uma eventual pesquisa de segundo turno. No primeiro cenário, Jair Bolsonaro venceria Lula com 42% dos votos contra 41,7% do petista. No entanto, Lula venceria Michelle Bolsonaro com 42% contra 40,1% da ex-primeira dama, em um segundo cenário.

Se a disputa fosse entre Lula e Tarcísio, o petista teria 41,7% dos votos contra 36,6% do governador de São Paulo.