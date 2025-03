BC não pode ‘dar cavalo de pau’, diz Haddad sobre nova alta dos juros

“Você não pode, na presidência do Banco Central , dar um cavalo de pau depois que se assumiu. Isso é uma coisa muito delicada. Um novo presidente, com os novos diretores, eles têm uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar em relação ao Paulo Guedes”, disse Haddad.

Amop: Prefeitos do Oeste os avanços e apresentam demandas do setor rural

Orçamento aprovado com relatório da CMO e votação no plenário no mesmo dia

Ajuste

Recentemente, a projeção de inflação para 2025 foi ajustada de 5,2% para 5,1%, embora ainda permaneça acima do limite superior da meta. O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu aumentar a taxa Selic de 13,25% para 14,25% ao ano, indicando que novos aumentos nas taxas de juros são esperados na próxima reunião.

As expectativas de inflação têm se deteriorado, dificultando a aproximação da inflação à meta estabelecida. Além disso, há apreensão em relação à política fiscal mais expansiva do governo Lula. O governo apresentou medidas para estimular a economia, como a criação de um novo modelo de consignado privado e a liberação do saldo do FGTS.

Entretanto, existe preocupação com a resistência do Congresso em relação à proposta de ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, o que pode impactar ainda mais as expectativas econômicas. A situação atual exige atenção redobrada para que as metas de inflação sejam cumpridas e a estabilidade econômica seja mantida.