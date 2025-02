Aprovado em 1ª votação programa que parcela débitos inscritos em dívida ativa

A justificativa do Poder Executivo para o projeto é que a experiência realizada em 2024 alcançou uma “significativa adesão”, além da redução da inadimplência e do “fortalecimento da relação entre o poder público e a sociedade civil”. Segundo o texto, o estímulo à adimplência reduz também os custos da Administração com a cobrança judicial e extrajudicial das dívidas.

O programa é uma espécie de Refic permanente e já foi implantado de forma experimental no ano de 2024 com resultados positivos. O “ Desconta ” possibilita o parcelamento dos débitos tributários e não tributários já inscritos na dívida ativa, ajuizados ou não, inclusive os que já foram objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos e em discussão administrativa. O programa abrange débitos do IPTU, ITBI, ISS, alvará, vigilância e coleta de lixo.

Cascavel - O advogado Celso Villardi, que atua na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo em que ele é acusado de “tramar e tentar” golpe de Estado no Brasil, esteve reunido ontem (24) com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, e comunicou que vai apresentar uma petição solicitando o […]

Cascavel - Você sabe ó que é Tributo à Cidadania? E, como fazer parte desta rede de solidariedade? O Tributo à Cidadania é uma campanha que tem por objetivo conscientizar contribuintes pessoa jurídica e física a fazerem a distinção de parte do imposto de renda devido às entidades que estão regularmente inscritas do CMDCA (Conselho Municipal dos […]

Quanto à renúncia fiscal inerente à aplicação do programa “Desconta”, o município argumenta que ela já está prevista e incorporada ao orçamento municipal.

Explicações da Carlos Gomes

A Comissão de Viação e Obras Públicas da Câmara de Cascavel decidiu convidar representantes da Prefeitura e da construtora envolvidos com a obra da avenida Carlos Gomes para explicarem os problemas já detectados no local. A reunião extraordinária da comissão será no Plenário do Legislativo na quarta-feira (26), às 10h.

O presidente Cidão da Telepar (Podemos) e os outros membros da Comissão, Edson Souza (MDB) e Sadi Kisiel (Republicanos) estiveram no local na tarde de ontem (24) para fazer uma vistoria e ouvir comerciantes e moradores. Os principais problemas encontrados pelos vereadores estão no escoamento de água pluvial, com constantes alagamentos durante as chuvas, pontos de ônibus que também alagam por estarem mais baixos que o asfalto, iluminação insuficiente no canteiro central e irregularidades nas calçadas e meios-fios. “Antes da obra, não havia inundação aqui na avenida. Agora, é só chover mais forte que fica tudo alagado. Isso é falta de tubulação, de manilhamento suficiente para escoar a água. No meu entendimento, é erro de projeto”, afirmou Cidão da Telepar.