Aprovada proposta para estimular participação das mulheres no processo eleitoral

Também em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei 182/2025 , que altera o anexo X da Lei nº 16.748/2010 , a qual reestrutura os quadros de pessoal do Poder Judiciário do Paraná e as carreiras de seus servidores. A intenção é organizar as atividades desempenhadas por analistas de sistemas, engenheiros e técnicos em computação efetivos do quadro funcional do Tribunal de Justiça.

O projeto de lei 621/2024 cria a Semana de Incentivo à Participação da Mulher no Processo Eleitoral , a ser realizada anualmente, na semana que compreende o dia 8 de março, integrando o calendário oficial do Estado. “O Poder Público, em parceria com entidades e associações, poderá promover campanhas, pesquisas e outras atividades”, destaca a autora, deputada Marli Pauli (Solidariedade).

Também avançaram dois projetos de decreto legislativo que alteram o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). O decreto legislativo 3/2025 homologa o Decreto do Poder Executivo nº 9.371, com o objetivo de uniformizar as regras nacionais do imposto, especialmente no que diz respeito ao crédito presumido utilizado em substituição ao estorno de débitos decorrentes de prestações de serviços de telecomunicações. Já o decreto legislativo 5/2025 homologa o Decreto do Poder Executivo nº 9.542, que altera o regulamento do ICMS para conceder isenção do imposto nas operações internas com ativador de vulcanização de borrachas produzidas a partir de resíduos gerados pela indústria de celulose.

Já o projeto de lei 66/2025, dos deputados Marcio Pacheco (PP), Anibelli Neto (MDB), Delegado Tito Barichello (União), Jairo Tamura (PL) e da deputada Maria Victoria (PP), que institui o Abril Verde e Amarelo, recebeu emenda e retorna à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Turno único

Três proposições avançaram em turno único. O projeto de lei 11/2024, do deputado Soldado Adriano José (PP), inclui o Festival de Música, Poesia e Concurso Literário de Contos de Paranavaí (FEMUP) no Calendário Oficial do Estado do Paraná. Realizado na primeira quinzena do mês de novembro, é, segundo a justificativa, um dos festivais mais antigos do interior do Brasil. “Abrange música, literatura (contos e poesia), declamação e leitura dramatizada, ocorrendo anualmente de forma ininterrupta desde 1966. Seus objetivos incluem intensificar intercâmbios de natureza artístico-cultural, descobrir e valorizar novos talentos”, diz o texto.

O projeto de lei 652/2024, do deputado Batatinha (MDB), concede o título de cidadã honorária do Estado do Paraná à empresária Rozane Maria Molin Pitol, em reconhecimento ao seu compromisso com o desenvolvimento das ciências, da cultura e da formação de uma sociedade mais justa e inclusiva.

E o projeto de lei 722/2024, do deputado Gilson de Souza (PL), concede homenagem à Casa de Recuperação Amor à Vida, de Campina Grande do Sul.

Redação final

Seguem para a sanção o projeto de lei 701/2023, do deputado Evandro Araújo (PSD), que concede o título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná ao professor Igor Chmyz, pioneiro no desenvolvimento da Arqueologia no Estado; e o projeto de lei 128/2025, do deputado Marcio Pacheco (PP), que insere no calendário oficial de eventos do Paraná o Wine Day Festival, realizado anualmente na primeira quinzena de abril, em Cascavel.

Sessão dupla

Os deputados estaduais participam de duas sessões plenárias ordinárias nesta terça-feira (29) – uma do dia e outra antecipada de quarta-feira (30). Ambas terão transmissão ao vivo pela TV Assembleia, a partir das 9 horas, por meio do canal 10.2, em TV aberta, e no canal 16, da Claro/NET. O conteúdo também pode ser acessado pelo canal do YouTube do Legislativo.

Fonte: Alep