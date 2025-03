Amop: Prefeitos do Oeste os avanços e apresentam demandas do setor rural

Cascavel - A segunda assembleia do ano da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) realizada ontem (20), reuniu prefeitos, vices, secretários de agricultura e técnicos do IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural) para debater as principais demandas do setor agropecuário da região Oeste. O encontro contou com a presença do Secretário de Estado da Agricultura, Natalino Avance de Souza, que apresentou os projetos do governo do Estado para fortalecer a infraestrutura rural da região.

Entre os principais temas abordados estavam a necessidade de melhorias nas estradas vicinais, ampliação das redes de distribuição de água e energia, incentivo à produção de biogás e novas políticas públicas voltadas ao agronegócio. “A nossa região é uma das mais produtivas do planeta. Estamos sempre discutindo, avaliando e buscando avanços para produzir mais e gerar riqueza”, destacou o prefeito de Cascavel, Renato Silva.

O presidente da Amop, ex-prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Rauber, destacou a importância dos gestores poderem dialogar com o governo do Estado. “Nossos municípios são essencialmente agrícolas e o agronegócio é o carro-chefe da economia. O Secretário veio compartilhar os planos do governo para os próximos dois anos”, afirmou.

Planejamento

O secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Natalino Avance de Souza reforçou a importância do Paraná na produção de alimentos para o mundo e os desafios que o estado enfrenta para se preparar para o futuro. “Estimamos que, até 2050, o mundo tenha 10 bilhões de pessoas para alimentar. O Paraná precisa se planejar para atender essa demanda, pois é o supermercado do mundo”, pontuou.