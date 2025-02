Alexandre Curi (PSD) é o novo presidente da Alep; nova Mesa Diretora é empossada

Paraná - A nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná foi empossada nesta segunda-feira (3), durante uma concorrida e histórica sessão solene especial realizada no Plenário Waldemar Daros. O evento reuniu cerca de 1.500 pessoas, incluindo parlamentares, familiares, convidados e representantes da alta cúpula dos Poderes estaduais e diversas entidades.

Novo presidente assume o comando do Legislativo

O novo presidente, deputado Alexandre Curi (PSD), deu início aos trabalhos da 3ª e 4ª Sessões Legislativas da 20ª Legislatura, conforme determina o Regimento Interno. Eleito pela primeira vez em 2002, Curi assume o posto após cinco mandatos consecutivos do deputado Ademar Traiano (PSD).

Além do presidente, a nova composição da Mesa Diretora conta com:

Gugu Bueno (PSD) como 1º secretário ;

como ; Maria Victoria (PP) , que permanece como 2ª secretária ;

, que permanece como ; Flávia Francischini (União Brasil) , primeira mulher a ocupar a 1ª vice-presidência em 170 anos;

, primeira mulher a ocupar a em 170 anos; Delegado Jacovós (PL) , como 2º vice-presidente ;

, como ; Moacyr Fadel (PSD) , como 3º vice-presidente ;

, como ; Requião Filho (PT) , na 3ª secretaria ;

, na ; Alexandre Amaro (Republicanos) , que segue como 4º secretário ;

, que segue como ; Goura (PDT), como 5º secretário.

Discurso de posse destaca modernização do Parlamento

Em seu discurso, Alexandre Curi destacou a importância de um Poder Legislativo moderno, ágil, econômico e sustentável, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios e a inclusão de todas as vozes no Parlamento.

“O que me trouxe até aqui foi o apoio de milhares de paranaenses e o trabalho diário em prol das cidades que represento. Sei que liderar esta Casa exige dedicação e sensibilidade para compreender as demandas de cada região do Paraná”, afirmou Curi.

Avanços e desafios do Estado

O novo presidente destacou que o Paraná é a quarta maior economia do Brasil, com avanços significativos nos indicadores sociais e ambientais, mas ressaltou que ainda há desafios a serem superados. “Nossa responsabilidade é garantir que o progresso continue chegando a todas as regiões do estado”, pontuou.

Presenças ilustres na solenidade

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo: