Alep promove palestra sobre o trabalho invisível das mulheres

A Assembleia Legislativa do Paraná, por meio de sua Escola do Legislativo, realizará a palestra “Direitos Humanos – O Trabalho Invisível das Mulheres” no dia 5 de dezembro, às 14h30, no Auditório Legislativo.

O evento, aberto ao público, tem o objetivo de discutir a relevância e as implicações do trabalho invisível das mulheres na sociedade.

Mulheres renomadas

Além disso, a programação contará com duas palestrantes renomadas na área de direitos humanos e políticas públicas: Professora Dra. Maria Cecilia Barreto Amorim Pilla, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC/PR, e Dra. Valquíria Elita Renk, professora do mesmo programa.

O trabalho invisível das mulheres, que abrange atividades não remuneradas e frequentemente não reconhecidas, como tarefas domésticas e cuidados com familiares, é central nas discussões sobre igualdade de gênero. A palestra abordará suas implicações sociais, econômicas e políticas, destacando sua relação com os direitos humanos.