Viaje Paraná

Viaje Paraná abriu edital de inscrição para empresários interessados em expor seus produtos e serviços na Feira Internacional do Turismo do Paraguai (Fitpar), que será realizada em Assunção, entre os dias 11 e 13 de outubro. O país é o maior emissor de turistas estrangeiros para o Paraná. As empresas selecionadas terão à disposição um espaço no estande paranaense e duas credenciais cada.

Concurso Sanepar

A Sanepar publicou os editais do concurso público para preenchimento de 102 vagas. A Companhia prevê a contratação de pessoas para cargos de nível médio, técnico e profissional e também para a formação de cadastro de reserva para especialidades nesses três níveis. Os editais estão disponíveis no site do Instituto AOCP, onde devem ser feitas as inscrições, a partir de 9 de setembro.

Paralimpíada de Paris

A nadadora Beatriz Borges Carneiro e o triatleta paradesportivo Ronan Nunes Cordeiro foram os primeiros paranaenses a conquistar medalhas na Paralimpíada de Paris 2024. Beatriz conquistou a medalha de bronze na prova mista de revezamento 4×100 metros livres da natação e Ronan ficou com a medalha de prata na classe PTS5 do triatlo.

Expovel

Nos dias 25 e 29 de setembro Cascavel comemora a 43ª edição da Expovel, feira consolidada no município. A expectativa é atrair cerca de 130 mil turistas de todo o Paraná ao longo dos cinco dias de programação, que conta com apresentações, rodeios e atividades para toda a família.

Vestibular 2024

A UEPG abriu as inscrições para o Vestibular 2024. O vestibular acontece em 08 de dezembro, em Ponta Grossa, Cascavel, Curitiba e Maringá. Nesta edição será oferecido um total de 2.145 vagas, das quais: 1.171 serão destinadas ao Vestibular, 545 para o Processo Seletivo Seriado (PSS) e 429 para a Prova Paraná Mais.

Mais oportunidades

A Prova Paraná Mais é uma avaliação em larga escala, que de forma censitária avalia o desempenho dos estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª e 4ª série do Ensino Médio da rede estadual do Paraná, bem como, os estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal daqueles municípios que aderiram à avaliação.

Paz política

O candidato a prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), quer governar com paz política, diálogo com o Legislativo e com capacidade de realização.“Somos bons em planejar e em executar. Com o pé no chão, sem demagogia, sem promessa fácil, vamos governar com diálogo, com desenvolvimento econômico”, disse durante o lançamento da candidatura a vereador de Rodrigo Marcial (Novo) na tarde deste sábado, no bairro Água Verde.

Na disputa

Na disputa do pleito deste ano estão 11 deputados: Tiago Amaral (PSD) para prefeito de Londrina; Ney Leprevost (UB), Curitiba; Marcel Micheletto (PL), em Assis Chateaubriand; Mabel Canto (PSDB), em Ponta Grossa; Maria Victória (PP), em Curitiba; Goura (PDT), a vice-prefeito em Curitiba; Douglas Fabrício (CD), em Campo Mourão; Marcelo Rangel (PSD), em Ponta Grossa; Tercílio Turini (MDB), em Londrina; Márcio Pacheco (Republicanos) em Cascavel; e Dr. Antenor (PT), em Guarapuava.