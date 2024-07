Segredo oficial

O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, o ex-delegado federal Luiz Fernando Côrrea, balança no cargo. Nos corredores do Palácio, o presidente apenas espera a poeira baixar para anunciar reforma geral no órgão. Ainda assim, Côrrea tenta atrair políticos à agência como forma de angariar apoio e seguir no cargo. Ocorre que a maioria dos deputados governistas e oposicionistas sondados desdenham dos convites para cafés e almoços. Ninguém quer correr o risco de ser visto como apoiador de Côrrea e depois ficar rifado por outro eventual diretor. Eventos de caráter acadêmico, organizados pela Escola de Inteligência, também têm sido esvaziados.

Brasil & EUA

O Itamaraty acompanha o desenrolar da campanha eleitoral nos Estados Unidos confiante de que o atual presidente Joe Biden será candidato. A tendência é que seja ratificado por 4 mil delegados, a despeito de sua saúde frágil. É que falta plano B viável aos Democratas. Mas o Palácio do Planalto vislumbra uma potencial agenda de apertos de mãos entre Lula da Silva e Donald Trump em Washington no 1º semestre de 2025.

Prescrição polêmica

A sancionada lei que permite a enfermeiros do DF prescreverem medicamentos – assegurada pela lei federal 7.498/86 – incomodou a classe médica. Questionado pela Coluna, o CRM alerta que a “nova lei não especifica quais tipos de medicamentos poderão ser prescritos”, “nem define quem será responsável pelo controle nas farmácias”. Alegam que enfermeiros não podem prescrever todo tipo de remédios.

Chá frio

Uma comitiva parlamentar da Arábia Saudita aterrissou na terça-feira, em Brasília, mas esqueceram de avisar ao grupo do recesso parlamentar. Quatro deputados vieram tratar de negócios, mas encontraram o Congresso vazio. No laço, o deputado Lafayette Andrada (Rep-MG), um dos únicos na Casa, foi escalado para recebê-los.

Fundão social

O fundo filantrópico RegeneraRS, criado pela Vale e o Instituto Helda Gerdau, com R$ 38 milhões em caixa, abriu canal para receber inscrições de projetos a serem contemplados para reconstrução de cidades atingidas nas enchentes. São aceitas propostas para Educação, Habitação, Negócios e Soluções Urbanas. As iniciativas serão avaliadas pelo RegeneraRS, sob critérios de impacto, sustentabilidade e compliance.

Jogo sujo

A guerra é feia entre duas multinacionais que travam uma batalha bilionária no Brasil. Uma delas, de origem asiática, está contratando “especialistas” em todas as áreas, até espalhando fake news, para tentar alcançar seus objetivos. Até o vírus “cavalo de tróia” foi espalhado por prepostos para e-mails de pessoas que julgam ameaçadoras ao seu projeto. As Delegacias de Crimes Cibernéticos de Brasília e São Paulo foram acionadas.

ESPLANADEIRA

#Bolsa Família bate recorde incluindo 500 mil famílias em julho, com investimento de R$14,2 bilhões. #JBS investe R$ 400 milhões para ampliar produção de salmão na Austrália. #AASP promove curso híbrido sobre Partilha e Divórcio. #Embaixadora de Gana no Brasil fará palestra no IAB sobre mudanças climáticas e desigualdade de gênero. #CAU/BR e Colab se unem para incentivar participação cidadã em decisões urbanas. #SBG informa que nível da Bacia do Rio Paraguai segue abaixo do esperado em julho.