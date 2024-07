Romulo Quintino negocia e abandona Marcio Pacheco

Agora é oficial! O vereador Romulo Quintino, que até “ontem” era cotado como forte candidato a vice e andava com o pré-candidato a prefeito pelo PP, Marcio Pacheco, por todos os cantos de Cascavel, vai retornar ao PL do prefeito Leonaldo Paranhos e Renato Silva. Pelo que se apurou nos bastidores, Quintino que é suplente de deputado estadual, abandonou Pacheco e o projeto político que ele mesmo trabalhou para construir, pela promessa de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa a partir de janeiro no lugar de Marcel Micheletto, que lidera a disputa pela Prefeitura de Assis Chateaubriand ou, ainda, por outra articulação patrocinada por Paranhos e o Palácio do Iguaçu.

Surpresa negativa

E não foi apenas para o grupo de Pacheco que a decisão de Quintino causou extrema surpresa e estranheza. Até para quem está trabalhando para viabilizar a campanha de Renato Silva para sucessão de Paranhos a reviravolta assustou. Romulo Quintino vinha trabalhando com muita dedicação para fortalecer Pacheco e, agora, todos querem ouvir as justificativas do vereador.

Convenções e traições

A temporada de convenções partidárias iniciou no último sábado (20) e segue até o dia 5 de agosto. Até lá, muita água irá passar por debaixo da ponte, muita costura e arranjos políticos, promessas e “trairagens” para definir os candidatos a prefeitos, vice e vereadores em todos os cantos do Brasil. E não custa lembrar que a história mostra que, traição política com vantagem imediata, também cobra um preço muito caro na mesma velocidade.

Em Cascavel

Em Cascavel, a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) realiza a primeira convenção para as eleições de 2024 nesta quinta-feira (25), na Câmara de Cascavel. Na próxima semana outros partidos como PSDB, PP, PL, MDB e Novo também irão realizar as suas convenções. A briga agora é para que as chapas formadas se mantenham intactas, até o registro das candidaturas, em 15 de agosto. No entanto, a expectativa não é essa.

Convenção PP

O Partido Progressistas que deveria realizar a convenção nessa quinta-feira (25), alterou a data para o próximo dia 30, argumentando que a mudança se deu exclusivamente por conta de conflito de agenda de autoridades do partido e dos aliados.

Cota de gênero

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná irá lançar na próxima semana uma ação de prevenção à fraude à cota de gênero nas Eleições Municipais de 2024. Mais detalhes sobre a iniciativa serão divulgados até o final da semana. O presidente do TRE-PR, Sigurd Roberto Bengtsson, deverá promover um encontro com a imprensa para novos detalhes.

Leprovost e Moro

O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Curitiba, Ney Leprevost (União Brasil), deverá anunciar na próxima segunda-feira (29), o nome da deputada federal por São Paulo Rosângela Moro (União Brasil) como pré-candidata a vice em sua chapa.

Alep itinerante

A Assembleia Itinerante, projeto criado pela Assembleia Legislativa do Paraná, para ouvir as demandas da sociedade nos principais municípios, já contabiliza, desde sua implantação no ano passado, mais de quatro mil sugestões e reivindicações recebidas. As sessões especiais da iniciativa foram realizadas neste ano nas cidades de Arapongas, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba e Paranavaí, além de estar presente em Umuarama, Londrina e Maringá.