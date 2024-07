Reunião ordinária da AMC aconteceu na sede da entidade

Aconteceu na noite da última quinta-feira (25) a reunião ordinária da diretoria da AMC (Associação Médica de Cascavel). Entre os participantes estavam Dr. André Westphalen, Dr. César Kawakami, Dr. João Renato Dias dos Santos, Dr. Márcio Couto, Dra. Giolana Cunha, Dr. Jesus Viegas e o presidente da entidade Dr. Cristiano Mroginski.

Na pauta da reunião, a tradicional Feijoada Solidária, que acontecerá no próximo final de semana, sábado (3). Outro tema foi o playground já instalado que visa oportunizar maior diversão para as crianças que frequentam a entidade. Outro ponto discutido foi a nova irrigação do campo de futebol suíço. Também esteve em pauta a elaboração do tradicional jantar do Dia do Médico.

Aproveitamos para convidar a todos os profissionais de medicina a fazerem parte da entidade, afinal ela é feita de médico para médico.

Foto: Berit Press

11ª Feijoada Solidária da AMC acontece no próximo sábado

O evento que chega a sua 11ª edição é aguardado com entusiasmo pela comunidade médica. A feijoada, prato tradicional brasileiro, será realizada no próximo sábado, 3 de agosto, no salão de festas da entidade.

Como em todos os anos, o evento assume um papel de responsabilidade social, doando parte do lucro ao Recanto da Criança, uma organização local que oferece serviços essenciais às crianças carentes. Para participar desse encontro, convidamos todos a adquirir os ingressos pelo valor de R$ 60,00 por pessoa.

Para obter mais informações e reservas de ingressos, entre em contato com a secretaria da entidade pelos números: (45) 99921-0298 / (45) 3223-6791.