Primeira-dama

Primeira-dama de Curitiba, Margarita Sansone morreu nesta terça-feira (20) em decorrência de um câncer. A esposa do prefeito Rafael Greca estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Marcelino Champagnat, mas não resistiu.

Eleições Pacíficas

A UFPR, em parceria com o TRE do Paraná, lançará nesta sexta-feira (23) o Pacto pela Realização de Eleições Pacíficas, por eleições sem violência e sem desinformação no Paraná. O evento terá a participação do presidente do TRE, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Será a partir das 14h, no anfiteatro 200 da sede histórica da UFPR, na Praça Santos Andrade.

SomosCoop

As inscrições para o Prêmio SomosCoop Melhores do Ano 2024 encerram no dia 22 de agosto. Promovida pelo Sistema OCB, a premiação ocorre sempre em anos pares e tem como objetivo destacar as boas práticas das cooperativas que proporcionam benefícios significativos aos seus cooperados e à comunidade em geral. Cooperativas devem se inscrever no site: https://melhores.premiosomoscoop.coop.br/.

Em defesa do consumidor

Aprovado pela Assembleia Legislativa, o Paraná passará a contar com um Código próprio de Defesa do Consumidor. O texto reúne 106 leis estaduais, além de anexar dezenas de projetos de lei dos deputados que tramitavam no Parlamento. A consolidação é mais uma contribuição do Legislativo na unificação e revisão de leis.

Ferroeste

Deputados estaduais do Paraná reuniram-se na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (19) para um debate com o setor produtivo do Estado sobre a proposta de desestatização da Ferroeste. Representantes do setor produtivo acreditam que é necessário um refinamento do texto do projeto, apresentando maior clareza quanto ao futuro da desestatização e trazendo a previsão de uma ligação mais efetiva da malha ferroviária com o Porto de Paranaguá.

Ferroeste II

Na avaliação do presidente da Fiep, Edson Vasconcelos, a ligação da Ferroeste com o Porto de Paranaguá inspira cautela. “Foi um ótimo diálogo. Conseguimos hoje, de forma muito tranquila, um diálogo muito franco, aberto e cordial mostrando as preocupações que o setor produtivo possui, principalmente sobre a relação que existe entre a Ferroeste e a malha sul. Nossa expectativa é que a gente consiga colocar ali algumas chaves de segurança que sirvam de condicionantes”.

Viralizou

O trio brasileiro Pedro Henrique Almeida Megale, Eduardo Megale e Juliana Palacios, que viralizaram com o cartaz com a frase “Cataratas do Iguaçu is better than Niagara Falls” (em português: Cataratas do Iguaçu são melhores que Cataratas do Niágara), nas Olimpíadas de Paris, farão uma visita oficial neste mês a Foz do Iguaçu.

Preparado

O embaixador nacional do partido Novo, Deltan Dallagnol, voltou a afirmar que Eduardo Pimentel (PSD) é o candidato mais preparado para governar Curitiba.“Fico honrado de estar ao seu lado, Eduardo Pimentel, porque é o mais preparado para cuidar de Curitiba”, declarou Deltan.

Exportação

A China informou oficialmente que está retomando a compra de carne de aves e de seus produtos com origem em estados brasileiros não afetados pela doença Newcastle. A medida começou a valer no dia 12 de agosto e só não contempla o Rio Grande do Sul.