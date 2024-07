A construção da Ponte de Guaratuba chegou a 11,12% de conclusão de acordo com o relatório mensal. A principal novidade no estágio da obra é o início dos trabalhos de fundação da parte estaiada da estrutura. Até o momento, nove das 64 estacas de concreto que servirão de base para os 1.244 metros de extensão da ponte já foram instaladas e outras oito estão em processo de instalação.

Turismo no Paraná

O presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana, destaca o fortalecimento do turismo do Paraná com uma série de ações do poder público e da iniciativa privada, que somam esforços para alavancar o setor. A expectativa é que com as obras de infraestrutura em andamento, aumente ainda mais visitantes e investimentos privados.

Futuro do turismo

As obras da Ponte de Guaratuba e da duplicação da BR-469, conhecida como Rodovia das Cataratas, vão transformar o turismo do Paraná nos próximos anos. No ano passado o Estado já recebeu 791 mil turistas estrangeiros e figurou como um dos principais destinos internacionais do Brasil. O Paraná também encerrou 2023 com crescimento de 11,6% no setor de turismo, segundo melhor indicador do País.

Canal Cidadão Alerta

Como pagar menos impostos sem precisar sonegar impostos? Esse é o tema debatido pelo presidente do canal Cidadão Alerta, Jorge Tarasuk. Em um vídeo publicado no canal, Tarasuk orienta como combater a corrupção no meio público e com isso apoiar políticos comprometidos com a população, com a aplicação justa dos impostos sem continuar sacrificando o povo. Confira essa e mais informações no link: https://cidadaoalerta.org.br.

Talento Tech-PR

O secretário Alex Canziani (Inovação, Modernização e Transformação Digital ) destacou o início dos cursos do Talento Tech-PR. “É o maior programa na área de tecnologia da informação do Brasil! Um agradecimento especial ao secretário Aldo Bona (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), secretário Roni Miranda (Educação), professor Ramiro Wahrhaftig (Fundação Araucária( e ao time da UPEG”, disse.

Um milhão

As Cataratas do Iguaçu receberam na segunda-feira (22), a visitante de número 1.000.000, por volta das 13 horas. Livia é do Espírito Santo e veio com a filha, Manuela, e o marido, Rodrigo, para conhecer as cataratas do Iguaçu. É a mesma marca atingida na mesma data no ano passado. O primeiro milhão de visitantes do ano, a maioria é brasileira, representando 59% da visitação. Os 41% restantes são formados por estrangeiros. A expectativa é atingir os dois milhões e visitantes, melhor número em 2019 – antes da pandemia – em 2025.

Segundo turno

Sete cidades do Paraná poderão ter segundo turno nas eleições de 2024, duas a mais que no último pleito municipal. Portanto, a partir deste ano, eleitores de Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu poderão retornar às urnas em 27 de outubro.

Empreendimento público

Ponte da Integração Brasil-Paraguai foi a vencedora do Troféu PAINEL 2024 na categoria Empreendimento Público. Com 1.397 votos, o projeto paranaense foi escolhido por 45% do público que votou na categoria, ficando à frente do Contorno de Florianópolis, com 44% das escolhas.