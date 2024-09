Paraná exportador

O Paraná exportou US$ 15,9 bilhões em produtos de janeiro a agosto de 2024. Os números fazem do Estado o maior exportador da região Sul do Brasil. Os principais produtos enviados ao exterior pelo Estado são os alimentos, que respondem por mais de US$ 10 bilhões comercializados com outros países no acumulado entre janeiro e agosto. A soja foi o principal produto, com US$ 4,3 bilhões; seguido pela carne de frango ‘in natura’, com US$ 2,4 bilhões.

Doação de órgãos

O Paraná lidera uma estatística importante: é o estado com o maior número de doações de órgãos por milhão de população (pmp) no Brasil. De janeiro a março, o Estado registrou 41,6 doações pmp, seguido por Rondônia (40,5), Santa Catarina (39,4) e Rio de Janeiro (26,9). A média nacional é de 19,1. De encontro com essa boa notícia a Assembleia Legislativa do Paraná divulga a campanha Setembro Vermelho, dedicada a ações de esclarecimento e incentivo à doação de órgãos e tecidos.

Candidatura mantida

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) decidiu manter a candidatura de Marcelo Rangel (PSD) à Prefeitura de Ponta Grossa. Segundo o relator do processo, não há nos autos a comprovação do fato que gerou o pedido de impugnação. A ação de impugnação foi relativa à prestação de contas em 2014, quando ele era prefeito de Ponta Grossa. A ação se refere a um convênio de R$ 450 mil entre a Prefeitura e o Instituto Educacional Duque de Caxias (IEDC), responsável pela Guarda Mirim.

Fundo Aval

O governador Ratinho Junior (PSDB) sancionou a lei que atualiza o Fundo de Aval da Agricultura Familiar e, com isso, amplia as opções de garantia para operações de crédito dos pequenos agricultores. O fundo disporá inicialmente de R$ 6 milhões como garantia, valor que permite alavancar até R$ 60 milhões em operações de crédito para atender agricultores familiares que hoje não possuem salvaguardas suficientes para apresentar aos agentes financeiros.

Frente fria

A frente fria que se aproxima do Paraná deve trazer chuva, melhorar a qualidade do ar e diminuir as temperaturas a partir de quinta-feira (12), segundo informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A chuva se aproxima do estado pelo oeste e sudoeste e avança para as regiões noroeste e centro-sul no decorrer de sexta-feira (13).

É ilegal

O Procon-PR entrou com uma ação contra a Netflix, questionando a legalidade da cobrança de R$ 12,9 por usuário extra em contas compartilhadas. A cobrança do “ponto extra” vigente no Brasil desde maio do mesmo de 2023, gerou descontentamento entre os usuários. O processo corre no TJ-MG e foi unificado com a multa de R$ 11 milhões em julho aplicada ao streaming. O Procon argumenta que a cobrança é ilegal e abusiva, falta de transparência da Netflix sobre a política e como ela bloqueia o compartilhamento de senhas. Além disso, questiona as limitações impostas aos usuários pagantes para assistir ao conteúdo em outros dispositivos ou fora de casa.