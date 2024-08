Na conta

A direção nacional do PT (Partido dos Trabalhadores) doou R$ 460 mil para a campanha da candidata Professora Liliam à Prefeitura de Cascavel. A cifra foi doada por meio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A doação do PT foi a primeira doação do “fundão” para as campanhas que concorrem às eleições municipais de 2024 em Cascavel.

Pesquisas registradas

Mais duas pesquisas foram registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre a corrida eleitoral em Cascavel. Os estudos foram registrados na sexta-feira (23), pelos institutos HIT Instituto de Pesquisas e Radar Inteligência. A previsão de divulgação das duas pesquisas é para o dia 29 de agosto.

Candidatos gringos

O Paraná terá a participarão de 39 candidatos “gringos” nestas eleições municipais de 2024, segundo levantamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Eles nasceram em 13 países diferentes de praticamente todos os continentes — são de Angola, Argentina, Bolívia, Chile, Cuba, Haiti, Inglaterra, Itália, Japão, Líbano, Nigéria, Paraguai e Portugal.

Em Cascavel

Esses candidatos vão concorrer em 27 dos 399 municípios paranaenses, a maioria ao cargo de vereador. Mas também tem candidaturas para vice neste grupo. Em Cascavel, por exemplo, dois dos candidatos a vereador que nasceram no Paraguai, são eles: Andrei Fabiano (Avante) e Marli Louveira (PDT).

Débitos IPVA

Os deputados estaduais do Paraná aprovaram uma iniciativa que pretende facilitar e gerar economia aos motoristas e proprietários de veículos no Estado. É o programa Veículo Legal Paranaense, que permite a regularização de débitos no ato da abordagem, com o objetivo de evitar a remoção dos mesmos. A proposta foi aprovada na sessão plenária de ontem (26). O objetivo do texto é desburocratização do processo, que geralmente é muito dificultoso para o paranaense.

Home office

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), autorizou aos deputados o registro de presença remota nesta semana. Na decisão, não há justificativa oficial. No entanto, segundo informações, a autorização acontece a pedido dos parlamentares, que alegam dificuldade de deslocamento a Brasília, diante do crescente cancelamento de voos por causa da nuvem de fumaça que toma parte do País, inclusive a capital federal.

Pequenos Negócios

O programa Desenrola Pequenos Negócios alcançou R$ 3 bilhões de volume financeiro renegociado até 20 de agosto, informou a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Foram beneficiados cerca de 65.000 MEIs (microempreendedores individuais), micro e pequenas empresas –que são o público-alvo– durante a vigência da MP. O número representa a negociação de 98.000 contratos.

Leilões federais

O governo Federal revisou os planos e pretende fazer 7 leilões de rodovias no 2º semestre de 2024. O cronograma começa na próxima quinta-feira (29) com o leilão da BR-381 em Minas Gerais, considerado um dos maiores e o mais desafiador da carteira de concessões federais. No Paraná, estão previstos dois leilões, do lote 3 e 6 da nova concessão das Rodovias Integradas do Paraná.

Reforma Tributária

A Câmara dos Deputados pode continuar a votação do projeto que regulamenta a gestão e fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços, da Reforma Tributária, nessa semana. Nesse esforço concentrado, os deputados votarão os destaques apresentados pelos partidos propondo mudanças no texto do Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/24, do Poder Executivo.