Lula em queda

Não é Sá a temperatura que caiu no Sul do Brasil. Uma pesquisa divulgada pela Genial Quaest mostra que a aprovação do governo Lula caiu nos estados do Sul em relação aos dados divulgados em maio. 29% dos entrevistados dos estados sulistas consideram que a gestão é ótima ou boa — no estudo anterior eram 34%. A pesquisa mostra ainda que os moradores do Sul apontam a gestão de forma negativa, passou de 41% para 37%. Já os que entendem que o governo é regular saiu de 25% para 29%.

Desaprovação

Quanto ao “trabalho que o presidente Lula está fazendo”, segundo a Genial Quest, a aprovação no Sul caiu de 47% para 43%, enquanto a desaprovação subiu de 52% para 54%. Na mesma pesquisa, para 70% dos entrevistados o preço dos alimentos nos mercados “subiu”, para 12% “caiu” e ficou igual para 14%.

Marco temporal

Um pedido de vista coletivo adiou para outubro a deliberação da CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) sobre a PEC n° 48/2023, que define como marco temporal da demarcação de terras indígenas a data de promulgação da Constituição Federal. O adiamento foi acertado entre os membros da CCJ, após a leitura de parecer favorável do senador Esperidião Amin (PP).

Após eleições

Na prática, a CCJ deve voltar a deliberar sobre a PEC após a realização do segundo turno das eleições municipais, marcadas para 27 de outubro. O presidente da Comissão, Davi Alcolumbre (União Brasil), disse esperar que a comissão de conciliação faça uma “construção política de alto nível” e ponha fim à insegurança jurídica e às polêmicas entre os Três Poderes em torno da demarcação das terras indígenas.

PEC do BC

O governo Federal sugeriu um novo texto para a PEC n° 65/2023, que trata sobre a autonomia do Banco Central. A proposta é retirar da emenda a caracterização do BC como empresa pública. O texto seguiria só com o estabelecimento da autonomia financeira e orçamentária do banco, que não deixaria de ser uma autarquia. O pedido foi acatado pelos senadores Vanderlan Cardoso (PSD), autor do projeto, e Plínio Valério (PSDB), relator.

Indústria no Paraná

A deputada estadual Maria Victoria (PP) apresentou um projeto de lei na Alep para estimular a redução ou eliminação da emissão de gases do efeito estufa no setor industrial paranaense. O texto do PL 455/2024 estabelece uma série de incentivos à descarbonização industrial no Paraná.

Reajustes aprovados

Os deputados estaduais do Paraná aprovaram as propostas que reajustam os vencimentos de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, da Procuradoria-Geral de Justiça, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Combate a fraudes

O esforço do Governo Federal para combater fraudes em seus programas sociais ganhará o reforço do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Pleno da Corte aprovou a adesão do TCE-PR ao Termo de Cooperação Técnica. O objetivo da parceira entre o Governo Federal e o TCE é prevenir e combater fraudes em programas sociais vinculados ao Cadastro Único, entre os quais se destaca o Bolsa Família.

Liberdade e Cidadania

A Loja Maçônica Vigilantes do Oeste promove no sábado (3), o 2º Simpósio Sociedade, Cidadania e Ação, das 08h30 às 13h30, no auditório da Unipar de Cascavel. O encontro contará com palestras de Fernando Luís Schüler – “Cenário político e social do Brasil e a liberdade: Uma leitura técnica e política”; Christiam Lohbauer – “Os desafios da polarização e da relativização moral na política no Brasil atual; e Ricardo Jobim –“A democracia, a liberdade e os direitos individuais na política e na sociedade”.