O Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, em parceria com o Itaipu Parquetec e a Agência de Desenvolvimento Cultural e Turístico da Região Cataratas do Iguaçu Caminhos ao Lago de Itaipu (Adetur), promove o “Concurso de Artesanato Sustentável ao Lago de Itaipu”. Os interessados podem se inscrever em até duas modalidades, individualmente ou em grupos de até cinco participantes. As inscrições estão abertas até 13 de agosto e os vencedores de cada categoria receberão R$ 3 mil e uma visita aos atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. O evento de premiação ocorrerá no Mercado Público Barrageiro, em Foz do Iguaçu, com uma exposição dos produtos finalistas.

Olha a onça!

Três das maiores cidades do Paraná – Londrina (Norte), Toledo (Oeste) e Colombo (Região Metropolitana de Curitiba) –, têm em comum o aparecimento recente de onças no perímetro urbano. A notícia boa é que os animais, em risco de extinção, continuam a habitar o Paraná, sinal da recuperação ambiental em curso no Estado. Mas, em paralelo, a presença dos felinos gera preocupação à população, que não sabe como agir. Órgão responsável pelo cuidado com a fauna silvestre do Paraná, o Instituto Água e Terra (IAT) reforça o pedido para que se evite qualquer tipo de contato com animais. Invariavelmente, a onça voltará para o seu habitat. Ainda assim, o indicativo é acionar o IAT, seja pelas regionais ou por meio do telefone do setor de fauna (41) 9-9554-0553. São os técnicos que farão o manejo correto do animal.

Palotina

No dia 19 de agosto a Acipa fará o segundo sorteio da Promoção Palotina Premiada, Etapa do Dia dos Pais. O sorteio será pela extração da Loteria Federal e concorrem os cupons cadastrados no site da promoção (www.promoacipa.com.br). Serão sorteados 7 vales compras de R$ 200,00; 7 vales compras de R$ 300,00 e 7 vales compras de R$ 500,00, além de dois vales compras de R$ 1.000,00 e dois patinetes elétricos.

A Promoção Palotina Premiada é uma realização da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina (Acipa) e terá ainda a etapa de Natal com sorteio de 12 vales compras de R$ 200,00, R$ 300,00 e R$ 500,00, totalizando 36 vales compras. Também serão sorteados 5 vales compras de R$ 1.000,00, um Fiat Mobi 0 km e cinco patinetes elétricos. Os consumidores têm direito aos cupons raspáveis a cada R$ 75,00 em compras nas lojas participantes, limitados a cinco cupons por compra. Durante a promoção são sorteados também prêmios instantâneos.

Quedas do Iguaçu

O DER/PR executou serviços de conservação em 23,15 quilômetros da PR-484, entre Quedas do Iguaçu e o Rio Guarani, na região Centro-Sul. Foram realizados os serviços de microrrevestimento, em que é aplicada uma camada milimétrica de massa asfáltica sobre toda a rodovia, selando o pavimento contra a ação do clima e rejuvenescendo a pista; pintura de nova sinalização horizontal e reforço de sinalização vertical; e instalação de tachas refletivas bidirecionais. As melhorias beneficiam os cerca de 34 mil habitantes de Quedas do Iguaçu, além do tráfego de longa distância de municípios próximos. A PR-484 faz entroncamento com a PR-473 no perímetro urbano, sendo rota para a BR-277 ou para o Sudoeste, via a Usina Hidrelétrica Salto Osório.