JAIOP

Entre os dias 15 e 17 de agosto, a OAB Cascavel, por meio da Comissão da Advocacia Iniciante, realizou a 3ª JAIOP Integração Acadêmica (Jornada da Advocacia Iniciante do Oeste do Paraná). O evento, direcionado aos acadêmicos de Direito e aos novos advogados, recebeu palestrantes de todo país. O tema que norteou a 3ª edição da JAIOP foi Advocacia Extrajudicial. No dia 17, foi realizada uma feijoada de encerramento no Circuito Italiano (Expovel). O evento foi sucesso absoluto.

MOOT

Na sexta-feira (16), ocorreu o Moot da 3ª JAIOP Integração Acadêmica (Jornada da Advocacia Iniciante do Oeste do Paraná). A competição simulou, com adaptações, uma sessão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Participaram do Moot acadêmicos da Univel, Anhanguera, Centro Universitário FAG e Unipar.

JUBILAMENTO

No dia 14 de agosto, a OAB Cascavel realizou a Cerimônia de Jubilamento, solenidade que homenageia advogados com 45 anos ininterruptos de exercício da advocacia ou 70 anos de idade e, cumulativamente, 30 anos de contribuição. O evento ocorreu na sede da Subseção.

MEMORIAL

Um momento muito especial para a advocacia e para a sociedade. A Comissão de Memorial Histórico inaugurou o projeto no dia 14 de agosto, na sede da OAB Cascavel. A ação visa resgatar e preservar a história da advocacia cascavelense e conta com apoio do Proex (Programa de Financiamento da Excelência da Advocacia Paranaense), promovido pela OAB Paraná. O Memorial reúne documentos, fotos e objetos relacionados ao Direito e à Subseção.

APOSIÇÃO DE FOTO

Na noite do dia 14 de agosto, a OAB Cascavel promoveu a aposição da foto de Jurandir Parzianello, ex-presidente da entidade. A cerimônia homenageou o advogado, um dos mais importantes defensores das prerrogativas profissionais da região.

JURAMENTO

Também vale registrar, que, no dia 14/08, ocorreu o juramento de novos advogados e a entrega das carteiras. A cerimônia foi realizada na OAB Cascavel e representa o início de carreiras jurídicas e foi mais um dos momentos marcantes dentro das comemorações do mês do advogado.

MULHERES NA POLÍTICA

O evento “Mulheres na Política”, organizado pela CMA (Comissão da Mulher Advogada), é uma iniciativa que merece uma menção especial. O encontro tem objetivo de informar as mulheres candidatas e advogadas da CMA e da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Cascavel. O evento é voltado para a capacitação das candidatas, porém todos os candidatos estão convidados. É uma ação de compromisso da OAB Cascavel em contribuir com o processo eleitoral e também com o protagonismo feminino.