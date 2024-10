Ficafé

De 29 a 31 de outubro, o Centro de Eventos de Jacarezinho receberá a 17ª Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) e a 3ª Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná. A agenda de atividades já está disponível no site (https://www.ficafe.com.br/) e as inscrições são gratuitas.

Ficafé II

O espaço vai funcionar como uma vitrine para os cafés especiais e os produtos diferenciados do agronegócio produzidos no norte pioneiro do Paraná. A programação gratuita trará conteúdos técnicos, por meio de palestras e workshops, casos de sucesso da região, além dos tradicionais leilões e concursos de cafés especiais.

Rodovia dos Minérios

Foi inaugurado o primeiro trecho da duplicação da Rodovia dos Minérios. A obra, que teve investimentos de R$ 165 milhões do Governo do Estado, vai dar mais agilidade e segurança aos motoristas que trafegam na região. O trecho duplicado abrange 4,74 quilômetros da PR-092 entre Curitiba e o perímetro urbano de Almirante Tamandaré, passando pelo Contorno Norte (PR-418).

Cenário 2025

A partir de janeiro de 2025, 176 das 399 cidades do Paraná terão prefeitos estreando no cargo. Eles constituem 44% dos eleitos no pleito deste ano. Das três cidades que se enfrentaram no segundo turno no estado, duas elegeram prefeitos “novatos”: Curitiba, sob a liderança de Eduardo Pimentel (PSD), e Londrina, sob a liderança de Tiago Amaral (PSD).

Em Curitiba